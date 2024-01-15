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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 12:14
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 12:37
2 dk Okuma

DEM Parti 48 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi

Hafta sonu iki gün boyunca yapılan ön seçimler sonucunda 48 yerde aday gösterilecek isimler belli oldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti 48 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için belediye eş başkan adaylarının belirleneceği ön seçimi bazı il ve ilçelerde tamamladı.  

Hafta sonu iki gün boyunca yapılan ön seçimler sonucunda 48 yerde aday gösterilecek isimler belli oldu.

Adayları belli olan il ve ilçeler şöyle:

Van 

Merkez

* Neslihan Şedal

* Abdullah Zeydan

Erciş 

* Baran Bilici 

* Güler Temel 

İpekyolu

* Canan Uzunay

* Cevdet Altındağ

Edremit

* Rabia Başak Koç 

* Cemil Komi

Başkale

* Şengül Polat 

* Fevzi Caner

Tuşba 

* Hanım Akkoş  

* Ümit Keser

Gevaş 

* Bedrettin Dinçer

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Çatak

* Reşat Eraslan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Saray 

* Davut Acar 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Hakkari 

Merkez

* Viyan Tekçe 

* Mehmet Sıddık Akış 

Şemdinli

* Nazdar Öpengin

* Naif Eroğuz

Ağrı

Merkez

* Hazal Aras 

* Memet Akkuş

Patnos

* Rojbin Kartal 

* Cabir Tozun 

Doğu Bayazıt 

* Aygül Aşan 

* Kenan Alkan 

Diyadin

* Adnan Doğan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Iğdır 

Merkez

* Nejla Kum

* Mehmet Nuri Güneş 

Tuzluca

* Yılmaz Korkusuz 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Bitlis 

Güroymak

* Mehmet Şirin Öncü 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Ahlat

* Erkan Akbudak

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Hizan

* Kerem Oğur 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Erzurum

Hınıs

* Gülser Eren

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Karayazı

* Fuat Tutkun

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Tekman 

* Abdurrahman Sever

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Karaçoban

* Kazım Erhan 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Muş

Merkez

* Sırrı Söylemez

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Malazgirt 

* Gülistan Özel

* Ahmet Kenan Türker 

Varto

* Gıyasettin Aydemir 

* Gülbahar Kaya 

Bulanık

* Aryan Doğan 

* Arafat Kardağı

Mersin Akdeniz ilçesi

* Hoşyar Sarıyıldız

* Nuriye Arslan

Urfa

Viranşehir

* Ruken Baran 

* Fadıl Mendanlıoğlu

Siirt 

Merkez 

* Safiye Alağaş

* Mehmet Kaysi 

Kurtalan

* Sadiye Aktin

* Ali Rıza Bingöl

Elazığ

Karakoçan 

* Cabbar Uğur 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Batman

Merkez

* Gülistan Sönük

* Mehdi Öztüzün

Kozluk 

* Hülya Öztekin 

* Mehmet Reşit Haşimi

Beşiri

* Mehmet Akif Akın

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Gercüş

* Yılmaz Suphi Aslan 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Bingöl

Merkez

* Aydın Bürçün

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Karlıova

* Mehmet Genç 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Mardin

Savur

* Hatice Öncü 

* Selahattin Önder 

Kızıltepe

* Hamdiye Bilek Turgay 

* Zeyni İpek 

Derik

* Cengiz Temelli 

* Songül Özbahçeci  

Mazıdağı

* Hamdin Demir 

* Kudret Uçuk 

Artuklu

* Mehmet Ali Amak 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Dargeçit

* Asya Gezer 

* Aziz Akın 

Şırnak

Merkez

* Turan Saltan 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Silopi

* Jiyan Ormanlı 

* Renas Nadir Onuk 

idil 

* Doğan Adıbelli 

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

(RT)

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