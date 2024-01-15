DEM Parti 48 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için belediye eş başkan adaylarının belirleneceği ön seçimi bazı il ve ilçelerde tamamladı.

Hafta sonu iki gün boyunca yapılan ön seçimler sonucunda 48 yerde aday gösterilecek isimler belli oldu.

Adayları belli olan il ve ilçeler şöyle:

Van

Merkez

* Neslihan Şedal

* Abdullah Zeydan

Erciş

* Baran Bilici

* Güler Temel

İpekyolu

* Canan Uzunay

* Cevdet Altındağ

Edremit

* Rabia Başak Koç

* Cemil Komi

Başkale

* Şengül Polat

* Fevzi Caner

Tuşba

* Hanım Akkoş

* Ümit Keser

Gevaş

* Bedrettin Dinçer

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Çatak

* Reşat Eraslan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Saray

* Davut Acar

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Hakkari

Merkez

* Viyan Tekçe

* Mehmet Sıddık Akış

Şemdinli

* Nazdar Öpengin

* Naif Eroğuz

Ağrı

Merkez

* Hazal Aras

* Memet Akkuş

Patnos

* Rojbin Kartal

* Cabir Tozun

Doğu Bayazıt

* Aygül Aşan

* Kenan Alkan

Diyadin

* Adnan Doğan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Iğdır

Merkez

* Nejla Kum

* Mehmet Nuri Güneş

Tuzluca

* Yılmaz Korkusuz

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Bitlis

Güroymak

* Mehmet Şirin Öncü

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Ahlat

* Erkan Akbudak

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Hizan

* Kerem Oğur

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Erzurum

Hınıs

* Gülser Eren

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Karayazı

* Fuat Tutkun

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Tekman

* Abdurrahman Sever

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Karaçoban

* Kazım Erhan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Muş

Merkez

* Sırrı Söylemez

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek

Malazgirt

* Gülistan Özel

* Ahmet Kenan Türker

Varto

* Gıyasettin Aydemir

* Gülbahar Kaya

Bulanık

* Aryan Doğan

* Arafat Kardağı

Mersin Akdeniz ilçesi

* Hoşyar Sarıyıldız

* Nuriye Arslan

Urfa

Viranşehir

* Ruken Baran

* Fadıl Mendanlıoğlu

Siirt

Merkez

* Safiye Alağaş

* Mehmet Kaysi

Kurtalan

* Sadiye Aktin

* Ali Rıza Bingöl

Elazığ

Karakoçan

* Cabbar Uğur

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Batman



Merkez

* Gülistan Sönük

* Mehdi Öztüzün

Kozluk

* Hülya Öztekin

* Mehmet Reşit Haşimi

Beşiri

* Mehmet Akif Akın

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Gercüş

* Yılmaz Suphi Aslan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Bingöl

Merkez

* Aydın Bürçün

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Karlıova

* Mehmet Genç

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Mardin

Savur

* Hatice Öncü

* Selahattin Önder

Kızıltepe

* Hamdiye Bilek Turgay

* Zeyni İpek

Derik

* Cengiz Temelli

* Songül Özbahçeci

Mazıdağı

* Hamdin Demir

* Kudret Uçuk

Artuklu

* Mehmet Ali Amak

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Dargeçit

* Asya Gezer

* Aziz Akın

Şırnak

Merkez

* Turan Saltan

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

Silopi

* Jiyan Ormanlı

* Renas Nadir Onuk

idil

* Doğan Adıbelli

* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.

(RT)