DEM Parti 48 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için belediye eş başkan adaylarının belirleneceği ön seçimi bazı il ve ilçelerde tamamladı.
Hafta sonu iki gün boyunca yapılan ön seçimler sonucunda 48 yerde aday gösterilecek isimler belli oldu.
Adayları belli olan il ve ilçeler şöyle:
Van
Merkez
* Neslihan Şedal
* Abdullah Zeydan
Erciş
* Baran Bilici
* Güler Temel
İpekyolu
* Canan Uzunay
* Cevdet Altındağ
Edremit
* Rabia Başak Koç
* Cemil Komi
Başkale
* Şengül Polat
* Fevzi Caner
Tuşba
* Hanım Akkoş
* Ümit Keser
Gevaş
* Bedrettin Dinçer
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Çatak
* Reşat Eraslan
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Saray
* Davut Acar
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Hakkari
Merkez
* Viyan Tekçe
* Mehmet Sıddık Akış
Şemdinli
* Nazdar Öpengin
* Naif Eroğuz
Ağrı
Merkez
* Hazal Aras
* Memet Akkuş
Patnos
* Rojbin Kartal
* Cabir Tozun
Doğu Bayazıt
* Aygül Aşan
* Kenan Alkan
Diyadin
* Adnan Doğan
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Iğdır
Merkez
* Nejla Kum
* Mehmet Nuri Güneş
Tuzluca
* Yılmaz Korkusuz
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Bitlis
Güroymak
* Mehmet Şirin Öncü
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Ahlat
* Erkan Akbudak
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Hizan
* Kerem Oğur
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Erzurum
Hınıs
* Gülser Eren
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Karayazı
* Fuat Tutkun
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Tekman
* Abdurrahman Sever
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Karaçoban
* Kazım Erhan
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Muş
Merkez
* Sırrı Söylemez
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek
Malazgirt
* Gülistan Özel
* Ahmet Kenan Türker
Varto
* Gıyasettin Aydemir
* Gülbahar Kaya
Bulanık
* Aryan Doğan
* Arafat Kardağı
Mersin Akdeniz ilçesi
* Hoşyar Sarıyıldız
* Nuriye Arslan
Urfa
Viranşehir
* Ruken Baran
* Fadıl Mendanlıoğlu
Siirt
Merkez
* Safiye Alağaş
* Mehmet Kaysi
Kurtalan
* Sadiye Aktin
* Ali Rıza Bingöl
Elazığ
Karakoçan
* Cabbar Uğur
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Batman
Merkez
* Gülistan Sönük
* Mehdi Öztüzün
Kozluk
* Hülya Öztekin
* Mehmet Reşit Haşimi
Beşiri
* Mehmet Akif Akın
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Gercüş
* Yılmaz Suphi Aslan
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Bingöl
Merkez
* Aydın Bürçün
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Karlıova
* Mehmet Genç
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Mardin
Savur
* Hatice Öncü
* Selahattin Önder
Kızıltepe
* Hamdiye Bilek Turgay
* Zeyni İpek
Derik
* Cengiz Temelli
* Songül Özbahçeci
Mazıdağı
* Hamdin Demir
* Kudret Uçuk
Artuklu
* Mehmet Ali Amak
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Dargeçit
* Asya Gezer
* Aziz Akın
Şırnak
Merkez
* Turan Saltan
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
Silopi
* Jiyan Ormanlı
* Renas Nadir Onuk
idil
* Doğan Adıbelli
* Kadın eş başkan adayı eğilim yoklamasıyla belirlenecek.
(RT)