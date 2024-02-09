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HABER
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 15:14
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 16:47
4 dk Okuma

DEM Parti 40 il ve 16 büyükşehir adayını açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, belediye başkan adaylarını açıkladı. Doğan, İstanbul adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu ve "Kararımız kimilerine jest kimilerine rest değildir" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçim gündemine dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü'ne değinen Doğan, “Cizre’den geliyorum ayağımın tozuyla karşınızdayım. 1 Şubat’tan bu yana Özgürlük Yürüyüşü bugün 9. gününde yeni duraklarda devam ediyor. Özgürlük yürüyüşü eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talebiyle 15 Şubat’a kadar devam edecek. Yürüyüşçülere selamlarımızı iletiyorum. Tecrit sadece hapishanelerde değil, çoğumuzun hayatında. İtiraz hakkımız, isyanımız, ifade özgürlükğümüz kuşatılmış durumda. O yüzden tecrit kar topu gibi büyüyerek Türkiye’yi rehin alıyor” dedi. 

"Kimilerine jest kimilerini rest yapmıyoruz"

Doğan, ardından 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Doğan, adayları açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kararımız kimilerine jest kimilerini rest değildir. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." 

Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

Meral Danış Beştaş kimdir?
Meral Danış Beştaş kimdir?
9 Şubat 2024
Murat Çepni kimdir?
Murat Çepni kimdir?
9 Şubat 2024

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı Belediye Eşbaşkan adayları
Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eşbaşkan adayları
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eşbaşkan adayları
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eşbaşkan adayları
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eşbaşkan adayları
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eşbaşkan adayları
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eşbaşkan adayları
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eşbaşkan adayları
Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eşbaşkan adayları
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eşbaşkan adayları
Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eşbaşkan adayları
Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eşbaşkan adayları
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eşbaşkan adayları
Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eşbaşkan adayları
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun Belediye Eşbaşkan adayları
Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eşbaşkan adayları
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eşbaşkan adayları
Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eşbaşkan adayları
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eşbaşkan adayları
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eşbaşkan adayları
Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eşbaşkan adayları
Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eşbaşkan adayları
Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eşbaşkan adayları
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya Belediye Eşbaşkan adayları
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eşbaşkan adayları
Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eşbaşkan adayları
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eşbaşkan adayları
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eşbaşkan adayları
Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eşbaşkan adayları
Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eşbaşkan adayları
Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eşbaşkan adayları
Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eşbaşkan adayları
Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eşbaşkan adayları
Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya Belediye Eşbaşkan adayları
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eşbaşkan adayları
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eşbaşkan adayları
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

Akdeniz Belediye Eşbaşkan adayları
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eşbaşkan adayları
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eşbaşkan adayları
Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt

(RT)

ayşegül doğan Seçim 2024
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