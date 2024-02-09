DEM Parti 40 il ve 16 büyükşehir adayını açıkladı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçim gündemine dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü'ne değinen Doğan, “Cizre’den geliyorum ayağımın tozuyla karşınızdayım. 1 Şubat’tan bu yana Özgürlük Yürüyüşü bugün 9. gününde yeni duraklarda devam ediyor. Özgürlük yürüyüşü eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talebiyle 15 Şubat’a kadar devam edecek. Yürüyüşçülere selamlarımızı iletiyorum. Tecrit sadece hapishanelerde değil, çoğumuzun hayatında. İtiraz hakkımız, isyanımız, ifade özgürlükğümüz kuşatılmış durumda. O yüzden tecrit kar topu gibi büyüyerek Türkiye’yi rehin alıyor” dedi.
"Kimilerine jest kimilerini rest yapmıyoruz"
Doğan, ardından 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.
Doğan, adayları açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kararımız kimilerine jest kimilerini rest değildir. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz."
Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
Meral Danış Beştaş kimdir?
Murat Çepni kimdir?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Devrim Demir - Ahmet Türk
Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Ağrı Belediye Eşbaşkan adayları
Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman Belediye Eşbaşkan adayları
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis Belediye Eşbaşkan adayları
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari Belediye Eşbaşkan adayları
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır Belediye Eşbaşkan adayları
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars Belediye Eşbaşkan adayları
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt Belediye Eşbaşkan adayları
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu Belediye Eşbaşkan adayları
Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova Belediye Eşbaşkan adayları
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale Belediye Eşbaşkan adayları
Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas Belediye Eşbaşkan adayları
Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan Belediye Eşbaşkan adayları
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak Belediye Eşbaşkan adayları
Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne Belediye Eşbaşkan adayları
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun Belediye Eşbaşkan adayları
Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale Belediye Eşbaşkan adayları
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli Belediye Eşbaşkan adayları
Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat Belediye Eşbaşkan adayları
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak Belediye Eşbaşkan adayları
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat Belediye Eşbaşkan adayları
Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop Belediye Eşbaşkan adayları
Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize Belediye Eşbaşkan adayları
Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde Belediye Eşbaşkan adayları
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir Belediye Eşbaşkan adayları
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya Belediye Eşbaşkan adayları
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu Belediye Eşbaşkan adayları
Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane Belediye Eşbaşkan adayları
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı Belediye Eşbaşkan adayları
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur Belediye Eşbaşkan adayları
Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt Belediye Eşbaşkan adayları
Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın Belediye Eşbaşkan adayları
Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik Belediye Eşbaşkan adayları
Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük Belediye Eşbaşkan adayları
Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta Belediye Eşbaşkan adayları
Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar Belediye Eşbaşkan adayları
Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya Belediye Eşbaşkan adayları
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce Belediye Eşbaşkan adayları
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray Belediye Eşbaşkan adayları
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
Akdeniz Belediye Eşbaşkan adayları
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan
Cihanbeyli Belediye Eşbaşkan adayları
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci
Kulu Belediye Eşbaşkan adayları
Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt
(RT)