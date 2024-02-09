DEM Parti 40 il ve 16 büyükşehir adayını açıkladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçim gündemine dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü'ne değinen Doğan, “Cizre’den geliyorum ayağımın tozuyla karşınızdayım. 1 Şubat’tan bu yana Özgürlük Yürüyüşü bugün 9. gününde yeni duraklarda devam ediyor. Özgürlük yürüyüşü eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talebiyle 15 Şubat’a kadar devam edecek. Yürüyüşçülere selamlarımızı iletiyorum. Tecrit sadece hapishanelerde değil, çoğumuzun hayatında. İtiraz hakkımız, isyanımız, ifade özgürlükğümüz kuşatılmış durumda. O yüzden tecrit kar topu gibi büyüyerek Türkiye’yi rehin alıyor” dedi.

"Kimilerine jest kimilerini rest yapmıyoruz"

Doğan, ardından 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Doğan, adayları açıkladıktan sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kararımız kimilerine jest kimilerini rest değildir. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz."

Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

Meral Danış Beştaş kimdir?

Murat Çepni kimdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı

Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı Belediye Eşbaşkan adayları

Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eşbaşkan adayları

Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eşbaşkan adayları

Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eşbaşkan adayları

Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eşbaşkan adayları

Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eşbaşkan adayları

Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eşbaşkan adayları

Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eşbaşkan adayları

Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eşbaşkan adayları

Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eşbaşkan adayları

Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eşbaşkan adayları

Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eşbaşkan adayları

Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eşbaşkan adayları

Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eşbaşkan adayları

Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eşbaşkan adayları

Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun Belediye Eşbaşkan adayları

Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eşbaşkan adayları

Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eşbaşkan adayları

Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eşbaşkan adayları

Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eşbaşkan adayları

Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eşbaşkan adayları

Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eşbaşkan adayları

Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eşbaşkan adayları

Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eşbaşkan adayları

Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eşbaşkan adayları

Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya Belediye Eşbaşkan adayları

Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eşbaşkan adayları

Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eşbaşkan adayları

Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eşbaşkan adayları

Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eşbaşkan adayları

Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eşbaşkan adayları

Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eşbaşkan adayları

Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eşbaşkan adayları

Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eşbaşkan adayları

Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eşbaşkan adayları

Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eşbaşkan adayları

Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya Belediye Eşbaşkan adayları

Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eşbaşkan adayları

Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eşbaşkan adayları

Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

Akdeniz Belediye Eşbaşkan adayları

Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eşbaşkan adayları

Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eşbaşkan adayları

Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt

(RT)