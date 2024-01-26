DEM Parti 29 Ocak'ta adaylarını tanıtacak: "Kayyımların bileti kesildi"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünden bu yana devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Doğan, ön seçim sürecini tamamladıklarını ve 29 Ocak’ta adayları tanıtacaklarını söyledi.

Ön seçimle ilgili “Türkiye'de eşi benzeri görüşmemiş bir doğrudan demokrasi örneğini hayata geçirdik" diyen Doğan, "Sandıktan çıkan sonuçları kabul edeceğimizi söylemiştik. Biz üstümüze düşeni yaptık, halklar üzerine düşünü yaptılar. Sandıktan çıkan adaylarımızı tanıtmak üzere hazırlıklarımıza başladık. 29 Ocak’ta Diyarbakır'da tanıtım toplantısı yapacağız” dedi.

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"İddiamız büyük kayyımları göndereceğiz"

DEM Parti’nin İstanbul’da nasıl bir tutum alacağına değinen Doğan, çalışmaların devam ettiğini söyledi:

"Ön seçimlerle ilgili süreci tamamladık ama yerel seçimler süreci en önemli gündemimiz. Kararlıyız, iddiamız büyük. En büyük iddiamız kayyım rejimine karşı halkımızın vereceği yanıt. Ne yaparlarsa yapsınlar, hileleri takip ediyoruz.

Oy taşıma ve daha neler neler şimdiden denenmeye çalışıyor. Çünkü iddiamızın büyük olduğu biliniyor. Ama biz de buradan bir kez daha söyleyelim ki iddiamız büyük, kayyımların bileti kesildi, kayyımları göndereceğiz.

Kazanmak çerçevesinde ön seçimler dışında neler yapıyoruz; İstanbul, Adana, Muğla, aydın, Kars, mersin, dersim bunlar özellikle seçtiğimiz değil ama kamuoyunda merak edilen iller. Merak edilen bu durumun daha önce de açıkladığımız üzere DEM Parti olarak alacağımız pozisyonun dengeleri nasıl değiştirebileceğimizin farkındayız. Böyle bir sorumlulukla çalışıyoruz."

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"Aday belirleyeceğimiz yerlerde çalışmalar sürüyor"

"Bu iller bizim için de özel iller. Hemen bugüne kadar açıkladığımız ve açıklamadığımız her seçim bölgesine ilişkin şunun bilinmesini isteriz ki her şey çok büyük titizlikle çalışılıyor. Bu seçim bölgelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. Netleştikçe sizlerle paylaşıyoruz. Buralara ilişkin epeyce yol alındı. İnce eleyip sık dokuyarak yol alıyoruz. Diğer yandan açıkladığımız il ve ilçelerde eğilim yoklaması ile aday belirleyeceğimiz yerlerde çalışmalarımız sürüyor."

"Dersim özel bir öneme sahip"

"Biz DEM Parti olarak her ile ilişkin kent uzlaşısı stratejisi üzerine çalışmalarını sürdürüyoruz. Dersim’de bu illerde bu iller içinde özel bir önem sahip. Dersim bir önceki dönem kayyımla elimizden alınan illerden biridir. Dersim İttifakı olarak yan yana geliş haklı olarak bir takım soru işaretleri oluşturdu. 'Biz kurduk siz de gelin' yaklaşımını DEM Parti’nin yürüttüğü çalışmalar sürerken, bu çalışmaları güçleştirdiğini, ortaklaşma halini bir nevi by-pass ettiğini söylemek gerekir."

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"Dersim DEM’siz olmaz, DEM Dersim’siz olmaz"

"Halkın yönetimi nasıl yolla, nasıl bir güç birliği ile ilgili dahil edeceğiz. Toplumsal muhalefetin yan yana gelişinin nasıl yansıyacağı ile ilgili. Bu soruları biz birlikte ve ortaklaşa bir cevap üretmeliyiz. Bizim için ilkeli ittifak anlayışımızın böyle olduğunun ve en basit tanımının bu olduğunun altını çiziyor. Dersim DEM’siz olmaz, DEM Dersim’siz olmaz. Kimse Dersim’i DEM’den DEM’i Dersim’den ayıramaz. Yapacağımız tüm güç birliklerinde bu anlayış kapsamında bir yaklaşımımız olacak. MYK toplantısında bu tartışmalarımız devam ediyor."

"İstanbul'da çalışmalar sürüyor"

İstanbul ile ilgili bir soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

"İstanbul çok önemli bir şehir. MYK'deki tartışmalarımızı açıkladım. CHP ile de her iki siyasi partinin ayrı ayrı komisyonları karşılıklı bir şekilde çalışıp, ince eleyip sık dokuyup bir çalışmayı sürdürüyorlar. Henüz çalışma sonuçlanmadığı için bir şey diyemiyorum. Var olan bir bilgiyi paylaşmıyor değiliz."

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Başak Demirtaş sorusu: Bizim yoldaşımız

Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olma ihtimaline ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette bu DEM Parti'dir. Aksi şaşırtıcı olurdu bence. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor zaten, 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor ama partimizden bana bir öneri gelirse ben hazırım' diyor.

Başak Demirtaş'ın orada şöyle bir vurgusu var; 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir."

(RT)