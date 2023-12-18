DEM Parti: 2015 yılından bugüne 22 bin 818 partilimiz gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), DEM Parti ve Bileşenlerine Yönelik Siyasi Operasyon ve Baskı Politikaları Raporu’nu yayımladı.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüleri Nuray Özdoğan ve Öztürk Türkdoğan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu rapora göre, 2015 yılından bu yana en az 22 bin 818 partili gözaltına alındı.

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, milletvekillerinin, il-ilçe eş başkanlarının, parti yönetici ve üyelerinin bulunduğu en az 4 bin 334 partili ise hâlâ tutuklu.

DEM Parti’nin raporunda, partinin ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) Dokümantasyon Merkezleri verileri esas alındı.

“En az olarak ifade ettik”

Özdoğan ve Türkdoğan’ın rapora ilişkin gerçekleştirdiği basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“2015 yılından bugüne tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 22 bin 818 partilimiz gözaltına alınmış; aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe eş başkanlarımız, parti yöneticilerimiz ve üyelerimizin de bulunduğu en az 4 bin 334 arkadaşımız tutuklanmıştır. Bunları en az olarak ifade ettik, çünkü partilerimizin tabanına yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarından da bahsedersek bu rakamları on binlerle ifade edebiliriz. Ama en azından partili olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımızla ilgili rakamlar bunlar.

“Ocak 2015- 10 Aralık 2023 tarihleri arasında 104 il eş başkanımız, 201 ilçe eş başkanımız ve bir belde eş başkanımız tutuklanmıştır. Bunlar oldukça yüksek sayılar. 2015 yılında bu yana 2 eş genel başkanımız, 24 milletvekilimiz ve 30 MYK üyemiz tutuklanmıştır.

“10 Aralık 2023 itibariyle 7 milletvekilimiz ve 14 MYK üyemiz halen hapiste siyasi rehine olarak tutulmaktadır. Belirtilen tarih aralığında TBMM’de görev yapan 15 milletvekilimizin vekilliği düşürülmüştür. Sürekli halk iradesinden bahsedenlerin, Kürtler ve dostlarının iradesi söz konusu olduğunda bunu tanımadıklarının ciddi bir örneğidir. 30 Mart 2014’te seçilen 93 belediye eş başkanımız tutuklanmış, 95 belediyemize kayyım atanmıştır.

Kayyımlar

“10 Aralık 2023 itibariyle DBP’ye mensup 27 belediye eş başkanı halen hapistedir. 2016’dan bu tarafa halen hapiste olan belediye eş başkanı arkadaşlarımız var. 31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde ise özellikle Kürdistan’da halkın iradesini yok sayan AKP tarafından kayyım operasyonu yeniden devreye konuldu. 19 Ağustos 2019’da bu operasyonlar yeniden başladı. Bu süre içerisinde 43 belediye eş başkanı tutuklandı. 48 belediyeye kayyım atandı. Hali hazırda 17 belediye eş başkanımız hapiste tutuklu bulunmaktadır.

“Şu anda 44 belediye eş başkanımızın rehineliği devam etmektedir. Bu yıla ilişkin bir rakam söyleyeyim. Sadece 2023’ün ilk 11 ayında 60 il ilçe yöneticimizin de aralarında bulunduğu 72’si çocuk 2906 kişi gözaltına alındı, 4’ü çocuk 319 kişi tutuklandı. En son İzmir’de eş başkanlarımız tutuklanmıştı. Aslında değişen bir şey yok. Siyasi iktidarın partimize ve partililerimize yönelik yargı baskısı olanca hızıyla devam ediyor. İhlaller bununla sınırlı değil. Partimize yönelik fiziki saldırılar korkunç boyutta.

Kobanî Davası

“2015 yılında Çözüm Süreci sona erdikten ve silahlı çatışma yeniden başladıktan sonra fiziki saldırıların sayısında ciddi bir artış var. 2015-2023 yılları arasında partimize yönelik toplam 336 fiziki saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda parti üyemiz olan iki kişi yaşamını yitirdi, HDP’li 76 kişi yaralandı. Ayrıca partimize yönelik bombalı saldırılar da gerçekleşti. Bu saldırılarda 142 kişi yaşamını yitirdi, bine yakın arkadaşımız yaralandı.

“2020’nin sonunda MYK üyelerimiz Kobani Kumpas Davası kapsamında gözaltına alındı. Kobanî Kumpas Davası belki de baskının en billurlaştığı dava. AİHM Büyük Daire tarafından verilen ihlal kararlarına rağmen halen 18 siyasetçimiz tutuklu ve tutuklu olmayanlar için de halen tutuklanma tehdidi var. Müebbet hapis cezalarıyla yargılanıyorlar. Siyasi bir linç kampanyası var. Mahkeme acele ediyor. Genel seçimlerden önce mütalaa açıklanmıştı, şimdi yerel seçim öncesi bir karar açıklama çabası içerisindeler. Tabii bunu yapan mahkeme heyeti değil, mahkeme heyetini bir araç olarak kullanan siyasi iradedir. Biz bunu da görüyoruz. Ama tüm anlatılan tabloda partimizin bu mücadelesi, halklarımızın mücadelesi hiçbir şekilde ne kesintiye uğruyor ne de duracaktır.”