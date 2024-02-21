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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 00:43
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 02:05
2 dk Okuma

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU

"DEM Parti 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmıştır"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), İBB Başkan adaylığı başvurusu için geç kaldığı iddiaları İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın tutanağıyla yalanlandı. "Başvurunun saat 16.55'te yapıldığı, incelemenin 17.14'te de tamanlandığının görüldüğü" tutanağa geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"DEM Parti 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmıştır"
DEM Parti İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) İBB Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvimin son gününün son saati dolmaktayken hala İl Seçim Kuruluna teslim edilmemiş olmasının yol açtığı tartışmalar İstanbul İl Seçim Kurulu tutanağıyla sona erdi. 

İstanbul İl Seçim Kurulu tutanağı 

DEM Parti Genel Merkezi X hesabından yayımlanan tutanakta İBB seçimleri için teslim edilmesi gereken belgelerin 16:55'te İstanbul İl Seçim Kurulu'nca teslim alındığı kaydedildi. DEM Parti YSK'nin 31 Mart Yerel Seçim takviminin getirdiği, siyasi partilerin aday listelerini Salı akşam saat 17.00’ye kadar ilgili kurullara teslim etme zorunluluğuna uygun olarak gerekli belgelerle İl Seçim Kurulu'na başvurmuş ve kaydını yaptırmıştı.

Böylece  DEM Parti İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylık başvurusunun saat 17.00'yi geçmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği iddialarının geçerli olmadığı anlaşıldı. 

İddiaların ardından partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

Çelişkili açıklamalar

Başvurunun son dakikaya kalmasıyla ilgili olarak DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli henüz resmi açıklama yapılmadan önce gazetecilere  "Aday listesinde kaza oldu, İstanbul aday başvurusunu saat 16.55'te yaptık. Konuyla ilgili seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulunmuştu. 

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cemal Fırat ise habercilere "Listelerde eksik vardı, saat 17.01'de teslim ettik. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu ama evrakları teslim ettik." dedi. 

Çelişkili açıklamalar, kısa süreli de olsa DEM Parti'nin seçim sürecini yürütme tarzına ilişkin tereddüt ve söylentilere yol açtı. 

DEM Parti'nin mesajı 

DEM Parti, söylentilere önce Genel Merkez hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

DEM Parti Genel Merkezi bu paylaşımın ardından İstanbul İl Seçim Kurulu tutanağıyla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının başvuru kaydının yapıldığına ilişkin resmi belgeyi yayımladı ve "Spekülasyonlara kulak asmayın." mesajı verdi. 

"İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun." 

(AEK)

Meral Daniş Beştaş murat çepni İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimler
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