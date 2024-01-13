DEM Parti 10 ilde ön seçim yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Van, Hakkari, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt, Urfa ve Mersin olmak üzere 10 kentte büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan adayları ile meclis üyelerini belirlemek amacıyla yaptığı halk yoklaması sona erdi.

DEM Parti birçok kentte halk oylaması gerçekleştiriyor

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sabah saatlerinde başlayan ve binlerce delegenin sandık başına gittiği ön seçimde oylama saat 17.00 itibari ile sona ererek, oyların sayımına geçildi.

Seçimlerin en yoğun ve kalabalık geçtiği kentlerin başında yer alan Van’da oy işlemi tamamlanırken, İpekyolu ilçesinde oy kullanma saati bitmesine rağmen oy kullanmak için yüzlerce kişi sırada bekledi. Saat 17.00 itibariyle oylamanın yapıldığı düğün salonuna seçmen alınmazken, sıradaki delegeler ise oylarını kullandı.

Oyların tasnif işleme başlarken, birçok ilçede sayımın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Sayım işleminin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar kamuoyuna açıklanacak.

Seçim bölgesinde yüzde 50+1 barajı aşılamadığı halde ise yarın birinci ve ikinci adayın yarışacağı ikinci tur seçimi yapılacak.

(AD)