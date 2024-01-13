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Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 17:25
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 17:52
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DEM Parti 10 ilde ön seçim yaptı

DEM Parti’nin 10 kentte büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan adayları ile meclis üyelerini belirlemek amacıyla yaptığı halk yoklaması sona erdi. Kentlerde oyların tasnif işlemine geçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti 10 ilde ön seçim yaptı
Fotoğraf: DEM Parti/X

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Van, Hakkari, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt, Urfa ve Mersin olmak üzere 10 kentte büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan adayları ile meclis üyelerini belirlemek amacıyla yaptığı halk yoklaması sona erdi.

DEM Parti birçok kentte halk oylaması gerçekleştiriyor
DEM Parti birçok kentte halk oylaması gerçekleştiriyor
Bugün 15:36

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, sabah saatlerinde başlayan ve binlerce delegenin sandık başına gittiği ön seçimde oylama saat 17.00 itibari ile sona ererek, oyların sayımına geçildi. 

Seçimlerin en yoğun ve kalabalık geçtiği kentlerin başında yer alan Van’da oy işlemi tamamlanırken, İpekyolu ilçesinde oy kullanma saati bitmesine rağmen oy kullanmak için yüzlerce kişi sırada bekledi. Saat 17.00 itibariyle oylamanın yapıldığı düğün salonuna seçmen alınmazken, sıradaki delegeler ise oylarını kullandı.

Oyların tasnif işleme başlarken, birçok ilçede sayımın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Sayım işleminin tamamlanmasının ardından kazanan adaylar kamuoyuna açıklanacak.

Seçim bölgesinde yüzde 50+1 barajı aşılamadığı halde ise yarın birinci ve ikinci adayın yarışacağı ikinci tur seçimi yapılacak.

(AD)

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