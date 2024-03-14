DEM İstanbul İl Örgütünden hareketli seçmenler için karekod uygulaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi hareketli seçmene odaklandı.

14 Mayıs seçimlerinde binlerce seçmeni oy kullanacağı kente taşıyan DEM Parti, bu seçimde de farklı kentlerde bulunan seçmenleri en az 200 otobüsle sandığa taşımayı hedefliyor.

Başvurular 27 Mart'ta sona eriyor

MA’nın haberine göre, memleketinde oy kullanmak isteyen hareketli seçmenler İstanbul’un üç bölgesinde DEM Parti’nin 39 ilçe örgütüyle iletişim kurarak, başvuru yapabiliyor.

Kayıtları başlayan hareketli seçmen başvurusu, 27 Mart’ta sona eriyor. Uygulamada, iki karekod bulunuyor.

Karekodlardan biri, Türkiye geneli iletişim numaralarını içeriyor ve hareketli seçmen bölgelerine yönlendiriyor. Diğer karekod ise memleketine gidip oy kullanmak isteyenlerin başvuru yapacağı form yer alıyor.

Seçmenler ister bu form üzerinden, isterse de ilçe örgütlerine gidip başvuru yaparak kayıt yaptırabiliyor.

(EMK)