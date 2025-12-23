DEM İmralı Heyeti EMEP ile görüştü: "Bu sürecin barışla taçlanması gerekiyor"

Halkların Eşitilik ve Demokrasi Partisi İmralı Heyeti, EMEP Ankara İl Örgütünde Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca'yı çözüm süreci kapsamındaki gelişmeleri paylaşmak üzere ziyaret etti.

Evernsel'in haberine göre, EMEP binasına gelen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol'u EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman'dan oluşan heyet karşıladı.

Karşılama sonrasında görüşmenin yapılacağı salona geçildi. Görüşmenin sonlanmasının ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Aslan: Sürecin eşit haklar temelinde sonuçlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz

Ortak basın toplantısında konuşan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, DEM Parti İmralı heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aslan, “Birkaç gündür tribünlerde yaşanan bu çirkin saldırılar karşısında özellikle Leyla Zana'nın yanında olduğumuzu bu yaşanan gelişmeleri kınadığımızı ifade etmek isterim” dedi.

Aslan, sürece dair tartışmalar, komisyonun yaptığı çalışmalar ve açıklanan raporlarla birlikte önümüzdeki dönemde, yeni bir sürecin de kapısının aralanacağını ifade etti:

“Bu raporların özellikle Kürt halkının taleplerini de yansıtan Kürt halkının isteklerini özlemlerini de yansıtan talepler konusunda zayıflıkların olduğunu da belirtmek isteriz. Biz parti olarak da raporumuzu kamuoyuyla paylaştık. Yüz yıllık tarihsel bir sorunun yaşanan acıların, yaşanan çatışmaların yaşanan olumsuzlukların giderilmesi konusunda parti olarak dün de bugün de yarın da elimizden gelen çabayı göstereceğimizi bu sürecin barışla taçlanması, bu sürecin eşit haklar temelinde sonuçlanması konusunda da çalışmalarımızı, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

Buldan: Her partinin katkısına ihtiyacımız var

Aslan'ın ardından konuşan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'a ve heyetine teşekkür etti. Buldan, "Gerçekten öylesi bir zaman içerisindeyiz ki her kesimin her siyasi partinin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. O yüzden bu turları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Buldan EMEP heyetiyle istişarelerde bulunduklarını belirtti:

"Nelerin yapılması gerektiği konusunda birçok konuyu konuştuk. Ancak şunun altını önemle çizmek isterim ki barışa en yakın olduğumuz bir zaman dilimindeyiz. O yüzden onurlu bir barışın gerçekleşebilmesi için elbette ki herkesin bu sürece katkı sunması gerekiyor. Artık ellerin değil gövdelerin altına girmesi gerekiyor. Bu konuda biz EMEP'in her türlü desteğini gelinen aşamalarda gördük. Yaptıkları açıklamalarla yanımızda durduğunu sürece katkı sunduklarını hep izledik ve gördük."

Sancar: "Esas olan demokratik siyasette en geniş birliktelikleri oluşturmak"

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar da barışın güvencesinin hukukla sağlanabileceğinin altını çizdi.

"Yani barışın hukuka ihtiyacı var. Hukukun nihai güvencesiyse siyasal mücadele ve demokratik toplum sahiplenmesidir. Eğer kuralları kağıt üstünde bırakırsanız bunları nihai güvence sağlama imkanı olmaz. Esas olarak demokratik siyasette en geniş birliktelikleri oluşturmak ve toplumsal desteği de en yüksek noktaya çıkarmaktır. Esas ihtiyaç budur. Barışın hukuka ihtiyacı var, hukukun güvencesi de geniş demokratik siyaset birlikteliği ve kapsamlı bir toplumsal destektir. Bu konuda kendilerinin ve her türlü katkı hazır olduğunu ve şimdiye kadar zaten bunu yaptıklarını biliyoruz."

(AEK)