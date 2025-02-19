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KADIN
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 08:14
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 10:29
4 dk Okuma

Delillere rağmen tutuklanmadı: Pınar Bulunmaz davasında şüpheli karar

Pınar’ın ağabeyi, Erdal Sevim, "Adalet istiyoruz" diyor, vurguluyor: "Gerçeklerin üstü örtülmemeli, Pınar için adalet yerini bulmalı!"

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, turuncu renkte bir karton üzerine siyah kalemle yazılmış bir protesto pankartı görülüyor. Pankartta şu ifade yazılı: "ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YOKTUR, GİZLENEN ERK*K ŞİDDETİ VARDIR." Yazı, el yazısıyla ve büyük harflerle yazılmış olup, erkek kelimesindeki "e" harfi yerine yıldız (*) kullanılmış. Pankart, bir kişinin eliyle havaya kaldırılmış ve elinde birkaç yüzük bulunuyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Urfa'nın Siverek ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz için açılan davada ilk duruşma görüldü. 22 Şubat 2024'te eşi R.B. ile bir aracın içinde tartıştıktan sonra, ona ait silahla vurularak öldürülen Pınar Bulunmaz'ın ailesi, adalet arayışında.

bianet 2024 erkek şiddeti çetelesine göre 15 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

Mahkemede savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme, mevcut delil durumu ve suçun vasfında değişiklik ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 11 Nisan'da yapılacak.

Ancak bu karar, Pınar Bulunmaz'ın ailesi ve yakınlarının yüreğindeki yarayı daha da derinleştiren bir gelişme oldu. Onlar, mahkemenin verdiği kararı adaletsiz buluyor ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia ediyor.

Aile neden tepkili?

12 Şubat sabahı Siverek Adliyesi'ne giden Pınar'ın ailesi, duruşmanın saatlerce ertelenmesiyle sanıkla aynı koridorda beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte en çok dikkat çeken detaylardan biri, sanık R.B. ve ailesinin rahat tavırları oldu. Bulunmaz ailesinin mahkemede gülümsemesi, sanki kararı önceden biliyorlarmış hissi yarattı.

Duruşma başladığında sanık, kendisini "fedakar bir eş" olarak tanımlarken, Pınar'ı "psikolojik sorunları olan, problem çıkaran biri" olarak tasvir etti. Ancak bu anlatım, Pınar'ın yakınlarının ve gerçek dostlarının anlattıklarıyla büyük çelişki içindeydi.

Mahkemede ifade verenlerin büyük çoğunluğu sanık tarafından seçilmiş tanıklardı. Bunlar arasında sanığın aile bireyleri, akrabaları ve iş yerinden bir arkadaşının eşi vardı. Ancak bu kişiler, avukatların soruları karşısında tutarsız ve birbirleriyle çelişen ifadeler verdiler. Olayı gördüğünü iddia eden bir tanığın, sanığın abisiyle defalarca telefon görüşmesi yaptığına dair BTK raporları mahkemeye sunuldu. Ancak bu durum mahkeme tarafından dikkate alınmadı.

Dava sürecinde gerçekleri dile getiren tek tarafsız tanık, Pınar'ın iş yerinden bir arkadaşı oldu. Bu kişi, Pınar'ın psikolojik olarak sağlıklı bir birey olduğunu, işte ve gündelik hayatında sosyal, sevilen biri olduğunu anlattı. Hatta, Pınar'ın annesine alacağı anneler günü hediyesi için planlar yaptığı biliniyordu. Oysa sanık tarafı, onu "intihara meyilli biri" olarak göstermeye çalışıyordu.

Göz ardı edilemeyen deliller

Davanın en kritik delillerinden biri olan güvenlik kamerası kayıtları, olay gecesi Pınar'ın eşinden karanlık sokaklara doğru kaçtığını gösteriyordu. Ancak sanık tarafının iddialarını destekleyen hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen, mahkeme tutuklama talebini reddetti.

Pınar'ın psikolojik sorunları olduğuna dair herhangi bir kayıt yokken, sadece sanık tarafının iddialarına dayanarak tutuksuz yargılama kararı verilmesi, aileyi ve adalet savunucularını derinden yaraladı.

Bu karar, sadece hukuki değil, vicdani ve toplumsal olarak da tartışma konusu oldu. Pınar'ın ailesi ve destekçileri, adil bir yargılama süreci için seslerini yükseltiyor ve mahkemenin maddi deliller ışığında karar vermesi gerektiğini savunuyor.

"Kararın maddi gerçeklikle alakası yok"

Pınar’ın ağabeyi, Erdal Sevim, şöyle diyor:

"Pınar'ın psikoljik ilaç kullandığına dair bir kayıt yokken herhangi bir psikiyatri kaydı yokken sadece söylemlerle bunu iddia ediyorlar. Dosyadaki onlarca şüphe ve çelişki görmezden gelinerek, söylemlerini ispatlayacak hiç bir belgeleri olmamasına rağmen söylemleri dikkate alınarak tutuksuz yargılama kararının devam etmesi hepimizi derinden yaralayan bir karar oldu. Bu kararın ne hukuka ne maddi gerçekliğe ne vicdana sığabileceğini düşünüyoruz.  Adil yargılamanın maddi gerçeklere göre uygulanmasını adaletin sağlanmasını istiyoruz."

"Adalet istiyoruz" diyor, vurguluyor: "Gerçeklerin üstü örtülmemeli, Pınar için adalet yerini bulmalı!"

Şüpheli deliller ve çelişkili ifadeler 

Urfa’nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024’te yaşanan olayda, Pınar Bulunmaz, eşi R.B. ile araç içinde tartıştıktan sonra ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. R.B. ise kolundan yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan R.B., eşinin kendisini vurduğunu ve onu engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, R.B.'nin ifadeleri, kriminal inceleme bulgularıyla çelişti.

  • Pınar Bulunmaz’ın sağ elini kullandığı bilinirken, olay sırasında silahı iki eliyle tuttuğu iddia edilmesine rağmen, yalnızca sol elinde atış artığı (swap) tespit edildi.
  • Araç içinde bulunan mermi çekirdeğinde DNA karşılaştırmasına uygun emareye rastlanmadı.

Olaydan yaklaşık üç ay sonra tanık olarak ifade veren Muharrem İ.’nin, ifadeden önce R.B.'nin yakınlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Bu nedenle tanığın ifadesi güvenilir bulunmadı.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın 11 Mart 2024 tarihli raporuna göre, R.B.'nin sol elinde atış artığı tespit edildi.

Tüm bu deliller ve çelişkili ifadeler ışığında, R.B. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ancak mahkeme, sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talebi reddetti ve davanın tutuksuz olarak devam etmesine karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli kadın cinayetleri şüpheli kadın intiharları şüpheli kadın ölümleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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