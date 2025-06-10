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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 17:24
2 dk Okuma

Değirmenci: Korkmayın, kimse kimseyi cinsiyetsizleştirmez

TİP Parti Meclisi üyesi gazeteci İrfan Değirmenci, açık kimlikli bir eşcinsel olması nedeniyle maruz kaldığı ayrımcı yorumlara tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Değirmenci: Korkmayın, kimse kimseyi cinsiyetsizleştirmez
Fotoğraf: İrfan Değirmenci'nin X hesabı

Gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci, açık kimlikli bir eşcinsel olmasıyla ilgili gelen homofobik yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Değirmenci, geçen yıl (2024) sosyal medya hesabından gey olduğunu duyurmuştu.

Değirmenci’nin bir haber kanalında yayınlanan Onur Ayı videosunun altına gelen ayrımcı yoruma yanıtı şöyle:

“Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği tam 32 yıl önce hastalıklar listesinden çıkarmıştır. Tedavi olması gereken, bizi sokak köpekleri gibi toplamaktan söz eden ve bunu rahatlıkla yazan bu kişi ve benzerleridir. Gidin homofobinizi tedavi ettirin.

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"’Gözümüze sokma. Git gizlice yaşa diyenler’ tekrarlıyorum: Siz düğün dernek yaparak, çapkınlık hikâyelerinizi anlatarak, heteroseksüelliğinizi gözümüze sokmuş olmuyorsunuz da biz bir cümle söyleyince mi inciniyorsunuz? İncinin. Tekrar ediyorum: Bizim hayatımızla ilgili konuşma hakkını bu kadar rahat nereden buluyorsunuz?

“Korkmayın kimse ‘özenerek’ cinsel yönelimini belirlemez. Korkmayın kimse kimseyi cinsiyetsizleştirmez. Korkmayın. ‘Eşcinselliği normalleştirmek’ diye bir şey yoktur. Bu durum zaten binlerce yıldır dünyanın normalidir. Korkun. Mutsuz ve kendiyle kavgalı insanların bir aradalığı esas tehdittir. Yetişkin insanların kendi aralarında ve rızalarıyla kurduğu ilişkiye de yaşamlarımıza da saygı duymayı öğreneceksiniz. Nefretinize inat yaşasın LGBTİ+ hak ve eşitlik mücadelemiz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
irfan değirmenci lgbti+ hakları 2025 Pride homofobi
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