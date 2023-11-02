Defne Şahin'den yeni albüm 'Hope': Emily Dickinson'dan ilhamla

Berlin'de doğan, büyüyen ve yaşayan besteci ve söz yazarı Defne Şahin'in "HOPE" albümünün ilk single'ı "Hope is the thing with feathers” yayınlandı.

Şarkı, ABD'li şair Emily Dickinson'ın dizeleriyle aynı ismi taşıyor.

HOPE’ta lirizm ile müzik, dil ile şarkı, mekanlar ile duygular arasında güçlü bir bağ kuran Şahin, New York, Berlin ve İstanbul'da yaşıyor. Yeni albümü Dickinson’ın şiirlerinden esinlenerek yaşamın iniş ve çıkışlarına yönelik bir bakış sunuyor.

Caz, Pop ve Türk müziğini harmanlayan Defne Şahin dinleyeni, Emily Dickinson'un şiirleri aracılığıyla müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

Albüm Grammy adayı Becca Stevens'ın danışmanlığında bestelendi. (AÖ)