Defne'de anma yürüyüşü: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz"

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde Hatay’ın Defne ilçesinde, kent muhalefetinin çağrısıyla anma yürüyüşü yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Kaldıraç’ın öncülüğündeki “Büyük Hatay Yürüyüşü”ne yüzlerce yurttaş katıldı.

Kentin dört bir yanından gelerek Harbiye yolu üzerinde buluşan yurttaşlar, Aşağıokçular Mahallesi yakınlarına yürüdü.

“Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, hesap soracağız” yazılı pankartın açıldığı anma yürüşünde, sık sık “Unutmak yok, affetmek yok, hesaplaşmak yok”, “Gitmedik, buradayız” (Me rıhna nıhna hon), “Hatay’ı yeniden kuracağız”, “Deprem değil, bu bir katliam” sloganları atıldı.

Aşağıokçular yakınlarında yapılan anma etkinliğinde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri konuşmalar yaptı.

Anmada Devrim Çetin tarafından okunan ortak açıklamada ise şu talepler sıralandı:

6 Şubat depremde yitirdiklerimizin anılması ve depremlerin bir daha böylesi toplumsal katliamlara dönüşmemesi için bir ulusal yas ve farkındalık günü ilan edilsin.

Hatay özel afet bölgesi ilan edilsin.

Depremde evini yitiren bütün Hataylılar hak sahibi sayılsın! Yeni yapılan evler ek bir bedel istenmeden hak sahiplerine verilsin. Kimse kendi evi için borçlandırılmasın, yeniden kurulan mahallesini terk etmeye zorlanmasın.

Kadını şiddete karşı koruyan kurum ve mekanizmalar işletilsin.

Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerindeki aksaklıklar çözülsün! Asgari ihtiyaç ölçüsünde elektrik, su ve doğalgaz Hataylılara ücretsiz sağlansın.

Kış boyunca kent halkına aşevlerinden parasız yemek sağlansın! Faal olan aşevleri desteklensin.

Geliri olmayan Hataylılara asgari geçim desteği sağlansın.

Deprem kayıplarının akıbeti araştırılsın.

Çetin, “Hatay’ı ve insanca bir yaşamı dayanışmamızla, el ele yeniden kuracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(VC)