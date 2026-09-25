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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 12:42 25 Eylül 2026 12:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 12:49 25 Eylül 2026 12:49
Okuma Okuma:  1 dakika

DeFacto’da işten çıkarılan dört bilişim emekçisi için işe iade çağrısı

DeFacto’da yaklaşık iki ay önce işten çıkarılan dört bilişim emekçisinin yeniden işe alınması talep edildi. Yapılan açıklamada, işten çıkarmaların ardından boşalan kadroların taşeron çalışanlarla doldurulduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DeFacto’da işten çıkarılan dört bilişim emekçisi için işe iade çağrısı
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DeFacto’da işten çıkarılan dört bilişim emekçisi için işe iade çağrısı yapıldı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, yaklaşık iki ay önce dört bilişim çalışanının “ağır ithamlarla” karşı karşıya bırakılarak işten çıkarıldığı, bu kişilerin yerine taşeron çalışanların getirildiği belirtildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların şirket yönetiminin aldığı kararların sonucunda gerçekleştiği savunularak dört çalışanın derhal işlerine iade edilmesi talep edildi.

“Emekçilerin işini, emeğini ve itibarını size bırakmayacağız” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Talebimiz açık, pazarlıksız ve nettir: Haksız yere işten çıkarılan dört bilişim emekçisi derhal işlerine iade edilmelidir.”

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Taşeronlaşmaya tepki

Açıklamada, bilişim alanındaki taşeronlaşmaya da tepki gösterildi.

Taşeron çalışmanın bilişim emekçilerini “daha ucuz, daha güvencesiz ve daha kolay gözden çıkarılabilir” hale getirdiği savunuldu ve bu çalışma biçimine karşı örgütlü mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Şirketin büyümesinin bedelinin çalışanlara ödetilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Yönetimlerin aldığı kararların faturası emekçilerin işsizliği olmayacak” denildi.

Açıklama, dört bilişim emekçisi işe dönene kadar eylem ve mücadelenin sürdürüleceği belirtilerek sona erdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
emek sendika işten çıkarılma
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