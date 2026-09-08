Üsküdar Belediyesi’nde 5 Eylül’de salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen başkan vekili seçimi bugün yeniden yapıldı. Dördüncü turun sonunda, Dedetaş’ın görevden alınmasının ardından Üsküdar AKP’ye geçti.

CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in yarıştığı seçimin ilk turunda AKP adayı 21, CHP adayı ise 19 oy aldı.

Toplam 42 meclis üyesinin katıldığı oylamada iki oy geçersiz sayıldı. Bir pusulada nokta bulunması, diğerinde ise harf eksikliği gerekçesiyle geçersiz sayılan oyların ardından salt çoğunluk sağlanamadı.

Seçimde ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 20 oy aldı.

Üçüncü tur sonucunda AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.

Dördüncü tur sonucunda AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Gültekin'in iki oyuna itiraz edildi. Meclis başkanı Gültekin'in başkanvekili seçildiğini duyurdu ve "30 yılın ardından Dedetaş burada seçim kazandı. Onunla çalışmak onurdur" dedi.

YENİ Parti üyeleri, çıkan sonucu belediye önünde protesto etti. ANKA'nın yayına göre bazı yurttaşlar "Benim seçilmiş başkanımı içeri atacak seçilmemişi bana başkan yapacak" dedi. Bir yurttaş, "Parayla satın aldınız, irademizi çaldınız" dedi.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Temmuz’da gözaltına alındı ve 31 Temmuz’da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ağustos’ta Dedetaş’ı görevden uzaklaştırdı.

Dedetaş’ın yerine belediye başkanvekili belirlemek üzere Üsküdar Belediye Meclisi 5 Ağustos’ta toplandı. Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı. Üçüncü turda Çetinkaya 21, Gültekin 18 oy aldı, beş oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldı, dört oy geçersiz sayıldı ve Çetinkaya başkanvekili seçildi.

Gültekin, Çetinkaya’nın seçilmesine ilişkin 5 Ağustos tarihli ve 76 sayılı Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, üçüncü turda geçersiz sayılan beş pusulada hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini ve pusulaların geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını değerlendirdi. Mahkeme ayrıca üçüncü ve dördüncü turlar arasında verilen 10 dakikalık ara sırasında yaşanan gerginliklerin, seçimin sağlıklı ve güvenli yürütüldüğü konusunda kuşku yarattığını belirtti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle 24 Ağustos’ta, 5 Ağustos tarihli meclis kararının yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediyesi’nin karara yaptığı itirazı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2 Eylül’de reddetti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca yeni başkanvekilliği seçiminin 5 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

Seçimin yenilenmesine günler kala belediyeye yönelik soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da oldu. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir 2 Eylül’de gözaltına alındı. Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 Eylül’de belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Burak Aydın da gözaltına alındı. Özdemir, 4 Eylül akşamı adli kontrolle serbest bırakılırken Çelik’in gözaltı işlemleri sürüyor.

Aynı süreçte CHP’li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı. İlk başkanvekilliği seçimi sırasında CHP’nin 27, AKP ve MHP’nin toplam 17 meclis üyesi bulunurken, dört üyenin geçişinin ardından dağılım CHP 23, AKP ve MHP toplam 21 üye olarak değişti.