DEDAŞ’tan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama

Dicle Elektrik (DEDAŞ), 11 yurttaşın hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre şirketten yapılan açıklamada, bölgede altı kente elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, "verimli tarım" uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin "uyarıldığı" belirtildi.

Diyarbakır Valiliği ve yetkililer, yangının "anız ve örtü" yangını olduğunu söylese de, köylüler yetkililerin açıklamalarına itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu söylüyor.

Diyarbakır-Mardin yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

“Elektrik kaynaklı değil”

Açıklamada, Diyarbakır-Mardin yangınına ilişkin şöyle dendi:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik.

“Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz." (TY)