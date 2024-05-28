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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 17:08
2 dk Okuma

“DEDAŞ'ın dokunulmazlığı mı var?”

Urfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintilerine karşı düzenlenen eylemde konuşan DEM Parti Siverek İlçe Yöneticisi Übeydullah Karakeçili, elektrik kesintilerinin “kaçak kullanım bahanesiyle” gerçekleştiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“DEDAŞ'ın dokunulmazlığı mı var?”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), bugün, bir süredir Urfa'nın Siverek ilçesinde devam eden elektrik kesintilerini protesto etti. 

Kanlıkuyu Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan ile çok sayıda kişi katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, DEM Parti Siverek ilçe yöneticisi Übeydullah Karakeçili, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (DEDAŞ) özelleştirilmesinden sonra sorunların arttığına dikkati çekerek şöyle dedi:

“Sürekli enerji kesintileriyle, yüksek faturalarla ve çiftçilerimizin hesaplarına bloke konularak büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. En büyük sıkıntıyı da kırsal alanda yaşayan halkımız çekmektedir. DEM Parti ilçe örgütü olarak Türkiye’nin yüzde 20'sine elektrik sağlayan bölgemizde, köylerimizin elektriksiz kalmasına karşı susmayacağız. ‘Kaçak’ kullanılıyor bahanesiyle elektrik kesintilerine son verilmesi konusunda DEDAŞ'ı uyarıyoruz.”

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“Niye kimse ses çıkarmıyor?”

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ise şöyle konuştu: 

“Riha (Urfa) Türkiye’nin büyük tarım kenti ama yıllardır büyük sorunlarla boğuşuyor. DEDAŞ sorununu çözmeliyiz. Yol ve yöntemleri belli. Bu şehrin seçilmişleri, atanmışları bu soruna karşı bir araya gelmeli. Farklı farklı siyasi düşüncelere sahibiz. Ama herkes bir araya gelirse çözüm gelir. Meclis’te bir dakikalık popülist açıklama ile sorun çözülmüyor. DEDAŞ'ın dokunulmazlığı mı var? Niye kimse buna ses çıkarmıyor?

“Bu ülke DEDAŞ'ın babasının çiftliği değil. Ekin var ama su yok. 13-14 saat elektrik yok. 21'inci yüzyılda evlerde su yok. DEDAŞ sadece Urfa'da değil, birçok çevre kentte de sorun haline gelmiş durumda. Bir can suyuna ihtiyaç var. Tarım işçileri kendi toprağını ekemediği için mevsimlik tarım işçisi olmak zorunda kalıyor. Buna karşı protesto hakkımızı her yerde kullanacağız. Bu zulme son deme zamanı.” (TY)

urfa elektrik kesintileri Ömer Öcalan siverek dedaş
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16 Temmuz 2020
/haber/hdp-dedas-akp-nin-tarim-fotografidir-227549
Mahmut Tanal DEDAŞ'ı EPDK’ya şikayet etti
14 Temmuz 2020
/haber/mahmut-tanal-dedas-i-epdk-ya-sikayet-etti-227412
BÖLGEDEKİ HERKES MAĞDUR
"DEDAŞ çiftçiyi yıldırdı"
9 Temmuz 2020
/haber/dedas-ciftciyi-yildirdi-227169
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/haber/dedas-sadece-faturalarini-odemeyen-vatandasin-degil-tum-koyun-elektrigini-kesti-224951
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