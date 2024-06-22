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HABER
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 17:50
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 00:45
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DEDAŞ bir kez daha “anız” dedi, suç duyurusu yaptı

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 14 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır - Mardin arasındaki yangına ilişkin "elektrik tellerini" işaret eden İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEDAŞ bir kez daha “anız” dedi, suç duyurusu yaptı
Fotoğraf: Bestami Bodruk/ AA (Arşiv)

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına dair yeni bir açıklama yaptı. 

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu’nun açıklamasının aksi yönde açıklama yapan DEDAŞ, 66 kilometrelik alanda etkili olan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair bir kez daha “anız yangını” dedi. 

Karaoğlu, yangının çıkış nedeninin tespit edilemediğini belirtmişti. DEDAŞ bu açıklamaya rağmen, yangının elektrik tellerinin yaydığı kıvılcımdan çıktığını söyleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. 

“İnceleme yaptık”

DEDAŞ açıklaması şöyle: 

*Anız yangını olduğu yetkili makamlarca da açıklanan olay sonrası bir video çekerek resmi makamları yalanlayan İ.E. isimli şahıs, açıklamaların aksine yangının anız yakımından değil, elektrik tellerinin tutuşmasından meydana geldiğini iddia edince Dicle Elektrik bu kez sessiz kalmadı. 

*Dicle Elektrik yetkilileri iddiaların ardından yangının etkilediği bölgeye giderek detaylı teknik inceleme yaptı. Yapılan incelemede İ.E. isimli şahsın sosyal medyada paylaştığı videoda bahsettiği mezarlığın üzerinden elektrik hattının dahi geçmediği saptanarak görüntülendi.

*Yapılan tespitin ardından Dicle Elektrik avukatları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Diyarbakır Çınar ilçesi Köksalan köyüne kayıtlı İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Detaylar

*Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, yangına dair uydu üzerinden yaptığı tespitle 66 kilometrelik alanın yangından etkilendiğini belirtti.

*Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

*Diyarbakır Valiliği yangının "anız ve örtü" yangını olduğunu söylese de, köylüler yetkililerin açıklamalarına itiraz ederek yıllardır onarımı yapılmayan elektrik tellerinin yere düşmesinin yangına neden olduğunu söylüyor.

(EMK)

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