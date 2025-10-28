DBP’den sürecin yasal güvencesi için kapsamlı eylem planı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 26 Ekim’de gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Siyasal süreç ve parti çalışmalarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantının sonuç bildirgesinde, "Bugün, halkımızın özgürlüğü ve demokratik toplumun inşası için sorumluluklarımızı yerine getirme zamanıdır" denildi.

Kürt Özgürlük Hareketi: Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz

DBP bildirgede, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin, baskı ve şiddetle başlayan ancak müzakerelere evirilen bir siyasetin egemen olduğunun göstergesi olduğunu belirtti. İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna örnekleri üzerinden savaşın ardından barış görüşmelerinin gündeme gelmesiyle süreçlerin yeniden şekillendiğine dikkat çekti.

Bölgesel gelişmeler

Ortadoğu ve Asya’daki büyük güç rekabetinin, bu bölgelerdeki güç dengelerini yeniden belirlediğini ve küresel ilginin odağını buraya kaydırdığının belirten DBP, "Suriye’de SDG ile geçici hükümet arasında imzalanan mutabakat çok önemli gelişmeler olmakla birlikte geleceğinin Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmelere göre şekilleneceği de açıktır" dedi.

"Kalıcı barışın ve özgürlüğün kapısı"

Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın yalnızca bir dönüm noktası değil; Ortadoğu halklarının ortak geleceği için stratejik bir adım olduğunun da vurgulandığı bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Öcalan’ın önerdiği demokratik siyaset çizgisi, ulus-devlet modelinin yerine halkların eşit ve özgür yaşamını esas almaktadır. Bu yaklaşım, yalnızca Kürt halkı için değil, tüm Ortadoğu halkları için kalıcı barışın ve özgürlüğün kapısını aralamaktadır. Bu bağlamda, Kürt Özgürlük Hareketi, Sayın Abdullah Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ya tarihsel sorumluluk bilincini 26 Ekim tarihinde bir adım daha ileri taşımış; Kürt sorununun çözümü ve demokratik dönüşüm adına önemli bir irade beyanında bulunmuştur.

"Bu irade, yüzyılı aşkın süredir süregelen inkar ve asimilasyon politikalarına karşı geliştirilen demokratik dönüşümün somut bir ifadesidir. Kürt Özgürlük Hareketi, barış, demokrasi ve ortak yaşam ilkeleri etrafında umutlarını pekiştirerek çözümün mümkün olduğuna dair toplumsal inancı güçlendirmiştir. Bu tutum, Ortadoğu merkezli savaş siyasetinin terk edilmesine dönük kalıcı bir barış çağrısıdır.

"Entegrasyon ve demokratik çözüm yasaları"

"Yüzyıllardır süren inkar, baskı ve imha politikalarının sona erdirilmesi; adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde bir yaşamın inşası artık tarihsel bir zorunluluktur. Ancak kalıcı bir çözüm, tek taraflı iradeyle değil; karşılıklı kararlılık, cesaret ve diyalogla mümkündür. Sürecin sürdürülebilirliği için demokratik çözümün yasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir.

Çözüm sürecinin yeni evresi: Eyleyen mi, izleyen mi olacağız?

"Bu kapsamda ihtiyaç duyulan 'Entegrasyon ve Demokratik Çözüm Yasaları' toplumsal meşruiyeti güçlendirecek ve süreci keyfi müdahalelere karşı koruyacaktır. Bu kapsamda sürecin kalıcı barışa evrilmesi ve demokratik siyasetin önünün açılması için gerekli hukuksal adımların geciktirilmeden atılması, Meclis bünyesinde kurulan komisyonun Sayın Öcalan’la görüşme gerçekleştirerek sürecin yürütülmesinde gerekli sorumluluğu alması gerekmektedir. Demokratik siyasetin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır. Bu adım, demokratik çözümün toplumsal karşılığını güçlendirecek ve müzakere zemininin kalıcılığını güvence altına alacaktır."

Adım atma çağrısı

Kalıcı barışın, halkların eşit haklar temelinde ortak yaşam iradesini güçlendirmesiyle mümkün olduğunun vurgulandığı bildirgede devamında şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda tüm siyasal ve toplumsal kesimleri, samimi bir diyalog ve karşılıklı güven temelinde yeni bir barış sürecini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Bu çerçevede siyasal iktidara açık çağrımızdır: Barışa uzanan bu iradeye karşılık verin. Adalet, eşitlik ve özgürlük temelinde kalıcı bir barış için vakit kaybetmeden adım atın. Kürt halkı, demokratik toplum perspektifiyle Ortadoğu’nun yeniden inşasında öncü bir rol oynamaktadır. Bu sürecin öznesi, halkımızın mücadelesi ve iradesidir. Herkesin barışa ve demokrasiye olan inancını somut adımlar atarak güçlendirmesi gerekmektedir. Suriye’deki gelişmeler ve imzalanan mutabakatlar, sürecin nihai biçimlenmesinde, Türkiye ve Ortadoğu’daki demokratik gelişmeler belirleyici olacaktır.

"Sürecin öncüsü olmalıyız"

"DBP olarak, halkımızla başta kadınlar ve gençler olmak üzere her kesimle buluşmalı, örgütlenmeyi güçlendirmeli ve sürecin öncüsü haline gelmeliyiz. Toplumsal örgütlenme her alanda güçlendirilmeli; her sokakta, mahallede ve köyde halkla buluşarak sürecin sahiplenilmesi sağlanmalıdır. Her birey, demokratik toplumun inşasında özne olmalı ve bu sürece aktif katılım göstermelidir.

"Demokratik toplumun inşası, yalnızca siyasal bir hedef değil; halkın öz gücüne, öz iradesine ve özyönetim bilincine dayalı bir yaşam biçimidir. Bu doğrultuda Parti Meclisi’miz, önümüzdeki dönemde yerel örgütlenmeleri güçlendirmek, demokratik siyaset zeminlerini genişletmek ve halkın karar süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kapsamlı bir eylem planı uygulayacaktır. Bu kapsamda her il, ilçe, mahalle ve köyde halk toplantıları, demokratik eğitim çalışmaları, gençlik forumları ve kadın meclisleri düzenlenecektir. Barış ve demokratik toplum perspektifi tabandan yukarıya örgütlü biçimde yaygınlaştırılacaktır.

"Kadınlar ve gençler sürecin dönüştürücü gücü"

"Kadınlar ve gençler, bu sürecin en dinamik ve dönüştürücü gücüdür. Kadınların yaşamın her alanında eşit temsilini ve özgür katılımını esas alan demokratik toplum modeli, halkımızın geleceğini inşa edecektir. Gençliğin enerjisi, yaratıcı gücü ve özgürlük arzusu, demokratik siyasetin taşıyıcı omurgası olmalıdır. Parti Meclisi olarak, Sayın Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği ‘Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu’nu halklarımız arasında yaygınlaştırmak; bu tarihi sürecin doğru anlaşılması ve sahiplenilmesini sağlamak temel görevimizdir. Barış, yalnızca silahların susması değil; adalet, eşitlik, özgürlük ve halkların kardeşliği temelinde yeni bir yaşamın inşasıdır. Bu vizyon doğrultusunda hedefimiz; devletin demokratikleşmesi, yerel demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli bir toplumsal yapının güvence altına alınmasıdır. Bu hedeflerin hayata geçmesi, yalnızca siyasi irade ile değil; halkın örgütlü gücüyle mümkündür.

Yeni dönemi birlikte inşa edeceğiz

"Bugün, halkımızın on yıllardır sürdürdüğü özgürlük ve demokrasi mücadelesi tarihsel bir eşiğe gelmiştir. Bu süreç, yalnızca Kürt halkının değil; Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm halkların barış içinde, eşit ve özgür bir yaşam kurmasının kapısını aralamaktadır. Halklarımızın ortak geleceği, demokratik toplumun inşasında birleşmektedir. DBP olarak bizler, demokratik siyasetin, toplumsal örgütlenmenin ve barış mücadelesinin öncüsü olma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Her evde, her sokakta, her mahallede halkımızla buluşarak barışın, eşitliğin ve özgürlüğün sesini yükselteceğiz. Her alanda demokratik toplum ilkelerini hayata geçirerek, halkın iradesini esas alan yeni bir dönemi birlikte inşa edeceğiz."

