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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 17:57
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 18:03
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DBP'nin yeni Eş Genel Başkanları Uçar ve Bayındır oldu

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, konuşmasında, Kürt halkının faşizme karşı mücadele ettiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/dbp-nin-yeni-es-genel-baskanlari-ucar-ve-bayindir-oldu.jpg
Görsel: Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın sosyal medya hesabı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 6’ncı Olağanüstü Kongresi’ni Ankara Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirdi.

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, konuşmasında, Kürt halkının faşizme karşı mücadele ettiğini vurguladı. 

MA'nın haberine göre, Aydeniz, şöyle dedi: 

"Kürtlere yönelik her türlü yola başvuran devlet, Kürtlere boyun eğdiremedi. Biz geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadele Kürt halkının özgürlüğüdür. Nerede olursak olalım halkımızla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz."

"DBP bugün cezaevlerinde direnen ve Kürt halkının dili, özgürlüğü için mücadele edenlerin yanındadır. Kürt halkı ve önderliğine uygulanan tecride karşı her alanda mücadele edeceğiz. Sayın Öcalan ve Kürt halkı özgür olana kadar bu böyle devam edecek. Mutlaka özgürlük kazanacağız.”

“Tecridi kıracağız”

DBP’nin 30 yıllık mücadele birikimi olduğunu ifade eden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ise, şunları söyledi:

“Bu yolda yüzlerce arkadaşımız canını verdi. Biz onların mücadelesiyle bugün yol yürüyoruz. DBP bundan sonra da geçmişinde aldığı güç ve yolla devam edecek. Her alanda mücadelemiz sürdüreceğiz. Öcalan üzerinde büyük bir tecrit uygulanıyor. Biz DBP olarak bu tecridi kırmaya kararlıyız.” 

“Tecridi kıracağız ve Öcalan’ın fizik özgürlüğünü sağlayacağız. Bugün kapitalist devletler Kürtleri bitirmek yok etmek istiyorlar. Bundan dolayı Kürt ulusal birliği için mücadele edeceğiz."

Uçar: 18 Kasım'da Gemlik Yürüyüşü'ne davet ediyoruz

Partinin 5 Kasım'da Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konferansta Eş Genel Başkanlık görevi için önerilen Çiğdem Kılıçgün Uçar da kongrede konuştu

"Bu direnişin Kürdistan halkının eliyle daha büyük bir merhaleye ulaşması gerekiyor. Türkiye’deki rejim değişikliğinin belirleyeni Kürt sorunudur. Tecridi sadece bir hukuksuzluk olarak nitelendirmek yetersiz kalacaktır."

"Bu bir devlet politikasıdır. Kürt sorunun demokratik çözümü İmralı’da hapsedilmek isteniyor. Türkiye’de eşitlik mücadelesi veren herkesi 18 Kasım’da gerçekleşecek Gemlik Yürüyüşü'ne davet ediyoruz. Öcalan üzerindeki tecridi kırmak bu ülkenin 100 yıllık sorununun çözümü demektir."

Partinin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. Partinin yeni Eş Genel Başkanları da Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır oldu.

Çiğdem Kılıçgün - Uçar: Şimdi özgürlük zamanı
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(EMK)

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