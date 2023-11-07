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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 14:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 15:18
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DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna'ya hapis cezası

Mahkeme, Emine Ayna'ya "zincirleme örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası verdi, ceza 2 yıl 6 aya indirildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/dbp-eski-es-genel-baskani-emine-ayna-hapis-cezasi.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna'ya, 2011-2016 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan kaynaklı açılan davada karar çıktı.

MA'nın haberine göre; Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ayna katılmazken avukatı Semra Balyan hazır bulundu.

İddia makamı bir önceki duruşmada "Zincirleme örgüt propagandası yapmak" ile "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten" ceza istemiyle verdiği mütalaasını tekrarladı. 

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Ayna'nın avukatı Balyan, yazılı savunmalarını dosyaya sunduklarını belirterek, müvekkilinin DBP eş genel başkanlığı ve milletvekili olduğu dönemde bu konuşmaları yaptığına işaret etti ve konuşmaların siyasi faaliyetler kapsamında kaldığını vurguladı.

Müvekkilinin konuşmalarında "cebir ve şiddetin teşvik edici" söylemde bulunmadığını, konuşmaların Kürt sorunun çözüm yöntemine ilişkin olduğunu dile getiren Balyan, "suçun unsurlarının oluşmadığını" belirtti ve beraat talep etti.

Mahkeme, Ayna'ya 7 konuşmasında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 2 yıl hapis cezası verdi.

"Propagandanın zincirleme şekilde gerçekleştirildiği" ifade eden mahkeme cezayı 3 yıla çıkardı.

İndirim uygulayan mahkeme cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.  "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten" Ayna'nın beraatine karar veren mahkeme, diğer konuşma ve eylemler için "kovuşturmanın ertelenmesine" karar verdi.

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(RT)

Emine Ayna
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