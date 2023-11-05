ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 14:16
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 14:18
2 dk Okuma

DBP Eş Genel Başkanlığına Kılıçgün-Uçar ve Bayındır önerildi

Konferansa mektup gönderen tutuklu siyasetçi Sebahat Tuncel “DBP, milyonlarca Kürt’ün özgürlük mücadelesinin temel taşıdır,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/dbp-es-genel-baskanligina-kilicgun-ucar-ve-bayindir-onerildi.jpg
Fotoğraf: HEDEP

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) bugün Diyarbakır’daki konferansında, 12 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek 6’ncı Olağanüstü Kongre seçimleri için önerilen isimler açıklandı. 

Bir süre önce ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün-Uçar ile mevcut eş genel başkan Keskin Bayındır, yeni dönem eş genel başkanlık görevine önerildi. 
  
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kongreye HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı.

Konuşmasına Arapça ve Türkçe, konferansa katılanları selamlayarak başlayan Hatimoğulları, “Merhaba dört parça Kürdistan'da özgürlük mücadelesini yürüten ve bütün Ortadoğu'ya halkların nasıl özgürleşebileceğini gösteren akıl," dedi ve DBP’nin HEDEP için önemini anlattı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

DBP’nin önemi

Konuşmasını Kürtçe yapan Bakırhan ise, özetle şöyle dedi:

“DBP direniş geleneğimizin köküdür. Kürdistani mücadelemiz büyümeden biz de büyüyemeyiz. DBP ne kadar güçlü olursa, HEDEP de o kadar güçlü olur.
 
“En büyük ihtiyacımız ulusal birliktir. Kürt halkı her yerde saldırı altında ve saldırılar varlığımıza yönelik. Kürt güçleri toplanmalı ve saldırılara karşı bir araya gelmelidir. Bunun için mücadelemizi güçlendirmemiz gerekiyor. İmha ve asimilasyona karşı paradigmamızı sonuna kadar savunacağız. Kürt halkı statüsünü kazanana kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Faşizmin gerilemesi için demokratik ittifakımızı güçlendireceğiz.”

Tuncel’den mektup


Öte yandan, konferansta tutuklu siyasetçi ve DBP'nin eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de mektubu okundu.
 
Kongre Divan Üyesi Cemile Turhallı’nın okuduğu Kürtçe mektubun Türkçesi özetle şöyle: 

“Değerli yol arkadaşlarım, DBP’nin tüm halklara umut olan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın sahibi Sayın Öcalan’dır.

"Selam olsun özgürlük mücadelesine inanışlarıyla salonu dolduran binlerce yoldaşıma. ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ sloganını felsefe haline getirip, dünya kadınlarının sesiyle buluşturan Kürt kadınların özgürlük mücadelesine selamlar.

Sebahat Tuncel: "7 kez müebbet hapis istiyorlar, geçmişe dönebilsem gene yaptıklarımı yapardım"
ERDOĞAN REJİMİNİN SİYASİ REHİNESİ
Sebahat Tuncel: "7 kez müebbet hapis istiyorlar, geçmişe dönebilsem gene yaptıklarımı yapardım"
29 Mayıs 2023

“Bugün bu salonda atılan her slogan, Mazlumların, Kemallerin, Sakinelerin ve Sêvêlerin mücadelesinin sesidir. Onun için bu salonu bu inanç ve direnişle dolduranlara diyoruz ki; DBP, milyonlarca Kürt’ün özgürlük mücadelesinin temel taşıdır.” (TY) 

dbp çiğdem kılıçgün-uçar Keskin Bayındır tülay hatimoğlulları Tuncer Bakırhan
ilgili haberler
DBP ve HEDEP'ten tezkere açıklaması: İktidarın savaş politikalarına onay vermeyeceğiz
17 Ekim 2023
/haber/dbp-ve-hedep-ten-tezkere-aciklamasi-iktidarin-savas-politikalarina-onay-vermeyecegiz-286481
HDP, DBP ve DTK tecride karşı Gemlik’e yürüyecek
25 Ocak 2023
/haber/hdp-dbp-ve-dtk-tecride-karsi-gemlik-e-yuruyecek-273310
DBP'YE OPERASYON
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
27 Aralık 2022
/haber/dbp-es-genel-baskani-keskin-bayindir-tutuklandi-272011
TBMM KARMA KOMİSYONU KARARI
DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması TBMM Genel Kurulu'na önerildi
26 Temmuz 2022
/haber/dbp-li-saliha-aydeniz-in-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-tbmm-genel-kurulu-na-onerildi-265044
ilgili haberler
DBP ve HEDEP'ten tezkere açıklaması: İktidarın savaş politikalarına onay vermeyeceğiz
17 Ekim 2023
/haber/dbp-ve-hedep-ten-tezkere-aciklamasi-iktidarin-savas-politikalarina-onay-vermeyecegiz-286481
HDP, DBP ve DTK tecride karşı Gemlik’e yürüyecek
25 Ocak 2023
/haber/hdp-dbp-ve-dtk-tecride-karsi-gemlik-e-yuruyecek-273310
DBP'YE OPERASYON
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır tutuklandı
27 Aralık 2022
/haber/dbp-es-genel-baskani-keskin-bayindir-tutuklandi-272011
TBMM KARMA KOMİSYONU KARARI
DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması TBMM Genel Kurulu'na önerildi
26 Temmuz 2022
/haber/dbp-li-saliha-aydeniz-in-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-tbmm-genel-kurulu-na-onerildi-265044
Sayfa Başına Git