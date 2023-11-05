DBP Eş Genel Başkanlığına Kılıçgün-Uçar ve Bayındır önerildi
Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) bugün Diyarbakır’daki konferansında, 12 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek 6’ncı Olağanüstü Kongre seçimleri için önerilen isimler açıklandı.
Bir süre önce ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün-Uçar ile mevcut eş genel başkan Keskin Bayındır, yeni dönem eş genel başkanlık görevine önerildi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kongreye HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı.
Konuşmasına Arapça ve Türkçe, konferansa katılanları selamlayarak başlayan Hatimoğulları, “Merhaba dört parça Kürdistan'da özgürlük mücadelesini yürüten ve bütün Ortadoğu'ya halkların nasıl özgürleşebileceğini gösteren akıl," dedi ve DBP’nin HEDEP için önemini anlattı.
DBP’nin önemi
Konuşmasını Kürtçe yapan Bakırhan ise, özetle şöyle dedi:
“DBP direniş geleneğimizin köküdür. Kürdistani mücadelemiz büyümeden biz de büyüyemeyiz. DBP ne kadar güçlü olursa, HEDEP de o kadar güçlü olur.
“En büyük ihtiyacımız ulusal birliktir. Kürt halkı her yerde saldırı altında ve saldırılar varlığımıza yönelik. Kürt güçleri toplanmalı ve saldırılara karşı bir araya gelmelidir. Bunun için mücadelemizi güçlendirmemiz gerekiyor. İmha ve asimilasyona karşı paradigmamızı sonuna kadar savunacağız. Kürt halkı statüsünü kazanana kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Faşizmin gerilemesi için demokratik ittifakımızı güçlendireceğiz.”
Tuncel’den mektup
Öte yandan, konferansta tutuklu siyasetçi ve DBP'nin eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de mektubu okundu.
Kongre Divan Üyesi Cemile Turhallı’nın okuduğu Kürtçe mektubun Türkçesi özetle şöyle:
“Değerli yol arkadaşlarım, DBP’nin tüm halklara umut olan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmanın sahibi Sayın Öcalan’dır.
"Selam olsun özgürlük mücadelesine inanışlarıyla salonu dolduran binlerce yoldaşıma. ‘Kadın, yaşam, özgürlük’ sloganını felsefe haline getirip, dünya kadınlarının sesiyle buluşturan Kürt kadınların özgürlük mücadelesine selamlar.
ERDOĞAN REJİMİNİN SİYASİ REHİNESİ
Sebahat Tuncel: "7 kez müebbet hapis istiyorlar, geçmişe dönebilsem gene yaptıklarımı yapardım"
“Bugün bu salonda atılan her slogan, Mazlumların, Kemallerin, Sakinelerin ve Sêvêlerin mücadelesinin sesidir. Onun için bu salonu bu inanç ve direnişle dolduranlara diyoruz ki; DBP, milyonlarca Kürt’ün özgürlük mücadelesinin temel taşıdır.” (TY)