DBP Eş Genel Başkanlığına Kılıçgün-Uçar ve Bayındır önerildi

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) bugün Diyarbakır’daki konferansında, 12 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek 6’ncı Olağanüstü Kongre seçimleri için önerilen isimler açıklandı.

Bir süre önce ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün-Uçar ile mevcut eş genel başkan Keskin Bayındır, yeni dönem eş genel başkanlık görevine önerildi.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kongreye HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da katıldı.

Konuşmasına Arapça ve Türkçe, konferansa katılanları selamlayarak başlayan Hatimoğulları, “Merhaba dört parça Kürdistan'da özgürlük mücadelesini yürüten ve bütün Ortadoğu'ya halkların nasıl özgürleşebileceğini gösteren akıl," dedi ve DBP’nin HEDEP için önemini anlattı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

DBP’nin önemi

Konuşmasını Kürtçe yapan Bakırhan ise, özetle şöyle dedi:

“DBP direniş geleneğimizin köküdür. Kürdistani mücadelemiz büyümeden biz de büyüyemeyiz. DBP ne kadar güçlü olursa, HEDEP de o kadar güçlü olur.



“En büyük ihtiyacımız ulusal birliktir. Kürt halkı her yerde saldırı altında ve saldırılar varlığımıza yönelik. Kürt güçleri toplanmalı ve saldırılara karşı bir araya gelmelidir. Bunun için mücadelemizi güçlendirmemiz gerekiyor. İmha ve asimilasyona karşı paradigmamızı sonuna kadar savunacağız. Kürt halkı statüsünü kazanana kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Faşizmin gerilemesi için demokratik ittifakımızı güçlendireceğiz.”