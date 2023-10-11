DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkmaya zorlanmasının 25. yıl dönümünde basın açıklaması yapmak üzere bir araya gelen topluluğa yönelik müdahalede gözaltına alınan 104 kişiden 103’ü serbest bırakılırken Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DBP sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamayla İlbasan'ın tutuklanmasını kınadı.

Eş Genel Başkan Yardımcımız Zekiye İlbasan dün Amed’deki 9 Ekim komplosu eyleminin ardından gözaltına alınırken darp edilmiş, bugün ise tutuklanmıştır. Arkadaşımızın tutuklanması eylemimizin kararlılığına dönük bir siyasi soykırım girişimidir. #ZekiyeİlbasanSerbestBırakılsın pic.twitter.com/G5IobuwvCL — DBP (@DBP_GenelMerkez) October 10, 2023

Ne olmuştu?

Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkmaya zorlanmasının 25. yıldönümünde aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar’ın da olduğu topluluk basın açıklaması yapmak üzere Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’na giderken "kanunsuz yürüyüş" yaptıkları gerekçesiyle polis müdahalesine uğradı.

Müdahaleyi protesto eden gruptaki 104 kişi topluca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından diğer 103 kişi serbest bırakılırken DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan, “Polise mukavemet etmek” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan Eş Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

(AEK)