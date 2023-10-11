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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 20:11
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 21:03
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SİYASİ BASKILAR SÜRÜYOR

DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklandı

9 Ekim'de basın açıklaması için bir araya gelen 104 kişiden 103'ü serbest bırakılırken yalnızca DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı İlbasan "polise mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/dbp-es-genel-baskan-yardimcisi-zekiye-ilbasan-tutuklandi-2.jpg

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkmaya zorlanmasının 25. yıl dönümünde basın açıklaması yapmak üzere bir araya gelen topluluğa yönelik müdahalede gözaltına alınan 104 kişiden 103’ü serbest bırakılırken Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan tutuklanarak cezaevine konuldu. 

DBP sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamayla İlbasan'ın tutuklanmasını kınadı. 

 Ne olmuştu?

Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkmaya zorlanmasının 25. yıldönümünde aralarında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar’ın da olduğu topluluk basın açıklaması yapmak üzere Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’na giderken "kanunsuz yürüyüş" yaptıkları gerekçesiyle polis müdahalesine uğradı.

Müdahaleyi protesto eden gruptaki 104 kişi topluca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından diğer 103 kişi serbest bırakılırken  DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Zekiye İlbasan, “Polise mukavemet etmek” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan Eş Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

(AEK)

Diyarbakır demokratik bölgeler partisi polise mukavemet basın açıklaması
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