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HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 12:06
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 17:25
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DBB’den sokakta yaşayan hayvanlar için mobil kısırlaştırma aracı

Sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için başlatılan uygulamayla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi de azaltmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DBB’den sokakta yaşayan hayvanlar için mobil kısırlaştırma aracı
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Belediye sonra olarak, Diyarbakır sokaklarında yaşayan hayvanların popülasyonlarını kontrol altına almak için mobil kısırlaştırma aracını hizmete soktu.

Araçların üzerine Kürtçe “Ajal e, Sewal e, Heval e” (Hayvandır, dosttur, arkadaştır) yazıldı. 

İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli ekipmanların bulunduğu araç, özellikle sokakta yaşayan hayvanların yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. 

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“Yerinde müdahale”

DBB’nin aktardığına göre, mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanı sıra acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.

Taşıma işlemi sırasında yaşanan sorunları da azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yerinde ve steril bir ortamda kısırlaştırma yapacağız. Hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi bertaraf etmek amacıyla bu hizmete başladık,” dedi. (TY)

diyarbakır büyükşehir belediyesi sokaktaki hayvanlar kısırlaştırma
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