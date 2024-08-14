DBB’den sokakta yaşayan hayvanlar için mobil kısırlaştırma aracı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye sonra olarak, Diyarbakır sokaklarında yaşayan hayvanların popülasyonlarını kontrol altına almak için mobil kısırlaştırma aracını hizmete soktu.

Araçların üzerine Kürtçe “Ajal e, Sewal e, Heval e” (Hayvandır, dosttur, arkadaştır) yazıldı.

İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli ekipmanların bulunduğu araç, özellikle sokakta yaşayan hayvanların yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak.

"Hayvanları da insanları da koruyacak en etkin yöntem kısırlaştırma"

“Yerinde müdahale”

DBB’nin aktardığına göre, mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanı sıra acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.

Taşıma işlemi sırasında yaşanan sorunları da azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yerinde ve steril bir ortamda kısırlaştırma yapacağız. Hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi bertaraf etmek amacıyla bu hizmete başladık,” dedi. (TY)