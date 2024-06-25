DBB itfaiyesi: Yangın elektrik tellerinden kaynaklı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 Haziran’da Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda hazırladığı olay yeri raporunu tamamladı.

Rapora göre, yangın elektrik tellerinden çıktı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, yangının çıkış nedenini araştırmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla İtfaiye Şube Müdürü Selahattin Zenger, İtfaiye Eğitim Amiri İhsan Gezer, İtfaiye Amirleri Hasan Uğurlu ve Seyfettin Salcı, Sağlık Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Hasan Korkmaz ile Park Bahçeler Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi İlhan Başol’dan oluşan Hasar Tespit Komisyonu oluşturmuştu. Komisyon, yangın bölgesinde üç gün boyunca yaptığı incelemeleri raporlaştırdı.

"Bölgedeki elektrik direklerinin bakımları en son 1980’li yıllarda yapıldı"

Raporun detayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığına göre, raporda yangınla ilgili yer alan detaylar şöyle: