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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 14:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 14:56
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DBB itfaiyesi: Yangın elektrik tellerinden kaynaklı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yayımladığı olay yeri raporuyla Diyarbakır-Mardin yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesiyle başladığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DBB itfaiyesi: Yangın elektrik tellerinden kaynaklı
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 Haziran’da Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 15 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda hazırladığı olay yeri raporunu tamamladı.

Rapora göre, yangın elektrik tellerinden çıktı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, yangının çıkış nedenini araştırmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla İtfaiye Şube Müdürü Selahattin Zenger, İtfaiye Eğitim Amiri İhsan Gezer, İtfaiye Amirleri Hasan Uğurlu ve Seyfettin Salcı, Sağlık Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Hasan Korkmaz ile Park Bahçeler Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi İlhan Başol’dan oluşan Hasar Tespit Komisyonu oluşturmuştu. Komisyon, yangın bölgesinde üç gün boyunca yaptığı incelemeleri raporlaştırdı.
"Bölgedeki elektrik direklerinin bakımları en son 1980’li yıllarda yapıldı"
"Bölgedeki elektrik direklerinin bakımları en son 1980’li yıllarda yapıldı"
25 Haziran 2024

Raporun detayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığına göre, raporda yangınla ilgili yer alan detaylar şöyle:

  • 20.06.2024 Perşembe günü saat 22.09’da itfaiyeye ihbar geldi. 
  • Saat 22.10’da ilk araç Çınar İtfaiye Amirliği’nden hareket etti. İtfaiye aracı saat 22.25’te yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladı. İtfaiye Daire Başkanlığının Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton su yangın alanına sevk edildi. 
  • Hasar Tespit Komisyonu, Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı.
  • İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.
  • Köksalan Mahallesi’ne ait 302 keçi, 622 koyun öldü.
  • 1627 dekar ekili alan, 10 dekar fıstık fidanı, 2 traktör, 19 sulama tesisi, 4 elektrik trafosu, 2 mibzer, 35 güneş paneli, 1 çapa makinesi, 1 pülverizatör, 2 gübre tankı, 10 nar ağacı, 1 gübre dağıtıcı, 140 ton saman zarar gördü. Yine Bağacık Mahallesi’ne ait 2 sulama tesisi ve 15 dekar badem fidanı, Yazçiçeği Mahallesi’ne ait 42 takım sulama sistemi yandı.
  • Yangında yaralananlardan biri itfaiye görevlisiydi. (TY)
diyarbakır yangını diyarbakır büyükşehir belediyesi dedaş
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