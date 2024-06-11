DBB'den kayyım açıklaması: Halk bize kayyım atansın diye oy vermedi

Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Yeni Şafak gazetesinin belediye ve daire başkanlarını hedef gösteren haberine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Belediye önünde yapılan açıklamaya, ilçe belediye eş başkanları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Açıklamada, kayyım atamalarına ve basında DEM Partili belediyeleri hedef alan haberlere tepki gösterildi.

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"Halkın iradesiyle seçildik"

Basın açıklamasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Hatun, Yeni Şafak gazetesi ve haberde imzası bulunan muhabir hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

DEM Partili belediye eş başkanlarının halkın iradesiyle seçildiğini vurgulayan Hatun, "Bir yerden atanan memurlar değiliz, halkın iradesiyle seçildik. Hiçbir bakanlığın buraya kayyım atama girişimi doğru değildir. Bu, halkın iradesine karşı bir saygısızlıktır, halkı kin ve öfkeden başka bir şeye teşvik etmeyecektir" dedi.

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"Sekiz yıldır hiçbir hizmet yok"

Hatun, Kürt illerindeki belediyelerin sekiz yıldır kayyımlarla yönetildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Sayıştay müfettişlerini gönderin, kayyımların ne hizmet yaptığını hepsi belgeleriyle mevcut. Biz de ortaya çıkardıklarımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Kayyım, bu halkın hizmetine sunulması gereken bütçeyi sadece kendi yandaşlarına ve ithal bürokratlara yüksek maaşlarla dağıttı. Bin 500’den fazla köyümüz var, sekiz yıldır hiçbirine hizmet götürülmemiştir.”

"Sayıştay müfettişlerini gönderin"

"Kayyım burada işkence ve zulümden başka bir şey yapmıyor” diyen Hatun, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sizin raporlarınız bunun aksini gösteriyorsa, Sayıştay müfettişlerini bütün belediyelerimize gönderin. Müfettiş göndermeyecekseniz, bize resmi bir yazı yazın. Biz size kayyım pratiklerini resmi yazıyla göndeririz.”

"Kayyım hangi hizmeti yaptı?"

İçişleri Bakanlığı'na seslenen Hatun, mevzuatın uygulaması çağrısında bulundu ve ekledi: “Bizi buraya halk getirdi, ancak ve ancak halk alır. Bireysel bir suçumuz varsa mahkemenin huzurunda hesap vermeye hazırız. Yalnız bu belediyenin mevzuatı şunu da söylüyor: Bir belediye başkanı eğer bir suç teşkil edecek bir konuda suçlanmışsa, belediye meclisi var. Belediye meclisi kendi içerisinde yeni bir belediye başkanı vekil tayin eder, mahkeme süreci bitene kadar. Sayın İçişleri Bakanı, lütfen belediye mevzuatını uygulamaya davet ediyoruz sizleri. Kayyım uygulaması bu halka zulüm ve işkence çektirmiştir. Çıkın bu halkın sokaklarına, kayyımın belediye hizmeti olarak ne yaptığını gösterin.”

(RT)