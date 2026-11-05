Dayikên Aştiyê bi Numan Kurtulmuş re hevdîtin pêk anî

Meclisa Dayikên Aştiyê ku nêzî 300 dayikan pêktê ji 24 bajarên Kurdan û Tirkiyeyê bi daxwaza azadiya fizîkî ya Abdullah Ocalan û avêtina gavên şênber ji bo pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk çûn Enqereyê. Dayikên Aştiyê di destpêkê de li ber meclisê hatin ba hev û bi daxuyaniyeke daxwazên xwe anîn ziman. Piştre jî li parka Kurtuluşê kon vegirtin û dest bi nobetê kirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Dayikên Aştiyê piştî nobetê serdanên partî û rêyedarên dewletê kirin.
Meclisa Dayikên Aştiyê li Meclisê bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re hevdîtin pêk anî û daxwazên xwe anî ziman.
Heyeta Dayikên Aştiyê ku ji Hanife Akpolat, Muzeyyen Butun û Afife Kartal pêk dihat daxwazên xwe yên ji bo azadiya fizîkî ya Abdullah Ocalan û avêtina gavên şênber di pêvajoyê de ji Numan Kurtulmuş re vegotin.
Heyeta dayikan daxwazên xwe bi dosyayeke ku bi Kurdî û Tirkî amade kiribûn, radestî Numan Kurtulmuş kir. Di serdanê de Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan û Parlamenterê DEM Partiyê yê Wanê Mahmut Dundar jî amade bûn.
Dayikên Aştiyê li meclisê serdana Partiya Nû, Koma Yenî Yol, MHP, CHPê û AKPê kirin. Piştî serdanên partiyên siyasî Dayikên Aştiyê bi heyeteke serdana Wezîrê Dadê Akin Gurlek kirin û di hemû hevdîtinan de dosyayeke Kurdî û Tirkî ku daxwazên dayikan di nav de bû radestî partiyên siyasî û Wezîre Dadê kirin.
Afife Kartal: “Heta birêz Ocalan azad nabe aştî pêk nayê"
Yek ji Dayika Aştiyê Afife Kartal ku di nav heyeta bi Numan Kurtulmuş re hevdîtin kiribû de bû tekildarî hevdîtinê ji Ajansa Welat re axivî. Afife Kartal bi lêv kir ku wê di hevdîtinê de daxwaza azadiya fizîkî ya Abdullah Ocalan kir û got:
“Min jê re got heta birêz Ocalan azad nebe aştî pêk nayê. Şer jî ji meclisê destpê dike aştî. Min jê re got divê girtiyên nexweş demildest bên berdan. Me daxwaza berdana girtiyên siyasî kirin. Em dibêjin bila Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan demildest bê berdan û aştî pêk were. Em heta li vir hatine û em dixwazin dest vala venegerin.”
"Numan Kurtulmuş got ew jî aştiyê dixwazin"
Afife Kartalê di berdewama axaftina xwe de da zanîn ku Numan Kurtulmuş ji wan re gotiye ku dê di demekê nêz de li Amedê serdana komeleya wan bike û wiha dirêjî da axaftina xwe:
“Me pir bi erênî pêşwazî kir. Numan Kurtulmuş got ew jî aştiyê dixwazin. Got em nikarin her tiştî di carekê de bikin lê hewl didin bi lezgînî pêvajoyê bi encam bikin. Bi me re pir xweş axivî. Ji me re got e wê di demekê nêz de were Amedê û serdana Komeleya Dayikên Aştiyê bike. Ji bo girtiyên nexweş jî ji me re got ew ê li ser bisekine. Em jî heta sax bin em ê daxwaza aştiyê bikin.”
(AY)