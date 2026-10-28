Dayîka Îpek Erê: Heta Mûsa O. bê girtin, ez ê dengê xwe bilind bikim

Çawişê pispor ê berê Mûsa O. êrişa zayendî li Îpek Era 18 salî kiribû û bûbû sedem ku Er xwe bikuje. Her weha 10 sal cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Mûsa O. bi tohmeta ku “bûye sedema xwekuştinê” dihat darizandin.
1emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Êlihê di 22ê Cotmeha 2026an de biryar dabû ku tu delîlek şênber nîne ku Mûsa O. bûye sedem ku Îpek Er xwe bikuje. Her weha dadgehê biryara beraeta Mûsa O. dabû.
Dayika Îpek Erê, Hikmet Kilinçê derbarê beraetkirina sûcdar Mûsa O. de ji JînNewsê re axiviye û bertek nîşanî biryarê daye.
Mûsa O., di doza Îpek Erê de beraet kir
"Ez nahêlim mafên keça min werin binpêkirin"
Hikmet Kilinçê berteka xwe ya li hember beraetê bi van gotinan anî ziman:
"Piştî veşartina keça min, mafê wî tune ku bi azadî bigere. Wî û hevalê wî keça min xapandin, derman dan wê, ew birin Îzmîrê û birin otêlan. Kesên din keça min hişyar kirin û gotin, 'Ji vir derkeve, ew ê te bifroşin.' Dewletê ji min re got, 'Em nahêlin mafên keça te werin binpêkirin,' lê ev çênebû. Ez ê her tiştê ku ji destê min tê bikim. Divê dewlet teqez wî bigire. Ez dixwazim ew qatil were girtin ji ber ku ew qatilê min e. Gotinên dawî yên keça min ev bûn; 'Divê hûn nehêlin mafên min werin binpêkirin.' Min baweriya xwe bi dewletê anî, lê dewletê biryara beraeta Mûsa O. da. Ji bo lêgerîna edaletê ya ji bo keça min, çi ji destên min bê ez ê bikim. Divê dewlet teqez wî ceza bike."
"Ew ê sibehê tecawizî kesekî din bike"
Hikmet Kilinç, diyar kir ku ew ê bêdeng nemînin û wiha berdewam kir, "Divê dewletê ew girtiba. Ez nizanim çima ew nayê girtin. Mûsa O. zilamê dewletê bû û hîn jî wisa ye, ji ber vê yekê wî beraet kir. Mûsa Orhan dê sibehê yan roja din biçe û tecawizî jineke din bike. Ma ne şerm e? "
Parêzerên Îpek Erê: Mûsa O. ji hêza dewletê sûd wergirtiye
Hikmet Kilinç bal bir ser gotinên Suleyman Soylu û wiha domand:
"Dema keça min hat kuştin, Suleyman Soylu ji Sêrt, Amed, Stenbol û Misircê 20 parêzvan şandin Hamdûnayê. Ew bi xwe hat Hamdûnayê û got, 'Di tu şert û mercan de bi Kurdî neaxive, navûdengê xwe di çavên dewletê de xera neke. Ez nahêlim ku mafên keça te werin binpêkirin.' Suleyman Soylu ev yek bi xwe ji min re got. Min baweriya xwe pê anî û wekî ku wî got kir. Min got, 'Tekane tiştê ku ez dixwazim ew e ku kujer bê girtin.' Piştî şeş salan, beraeta Mûsa O. hat. Ji niha û pê ve, ez ê her tiştê ku divê bê gotin bibêjim."
"Ez ê heta ku Mûsa Orhan bê girtin têbikoşim"
Hikmet Kilinç da zanîn heta Mûsa O. bê girtin ew ê têbikoşe û wiha got, "Heta Mûsa O. bê girtin, ez ê dengê xwe bilind bikim. Ger dewlet Mûsa O. negire, ez ê her tiştê ku di hişê min de ye bibêjim. Ez dixwazim her kes rabe ser piyan, ez dixwazim her kes ji bo Îpek li edaletê bigere. Ez ê heta dawiya jiyana xwe ji bo keça xwe têbikoşim."
Malbata Îpek Erê giliyê parêzerên Mûsa O.yî kiriye
Çi bûbû?
Li navçeya Qubînê ya Êlihê, Î. E.ya 18 salî ya di 16ê Tîrmeha 2020an de hewl dabû xwe bikuje. Î. E. yê paşê aşkere kiribû ku Mûsa O. çawişê pispor tecawiz li wê kiriye. Î. E. ya ku li nexweşxaneyê dihate dermankirin, îro can daye.
Î. E. piştî ku xwestibû xwe bikuje û ew li nexweşxaneyê dihate dermankirin, malbata wê nameya wê dîtibû. Î. E. yê di nameya xwe de gotibû ku çawişê pispor Mûsa O.yî tecawiz lê kiriye.
Malbata Î. E. yê giliyê çawişê pispor kiribû û Mûsa O. heman rojê hatibû desteserkirin. Çawişê pispor di îfadeya xwe de ew tohmet qebûl nekiribûn.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Rapora Tipa Edlî aşkere kiribû ku Mûsa O. yî tecawizî Î. E. yê kiriye. Di encama vê rewşê de Mûsa O. yî îdia kiribû ku dema ew û Î. E. li Sêrtê hatine ba hev ew serxweş bûye.
Biryara “nepenîtiyê” ji bo dosyaya lêpirsînê hatibû dayîn. Çawişê pispor bi tohmeta ku “istismara zayendî ya xurt” kiriye şandibûn ber destê heyeda Dadweriya Silh û Cezayan a Nobedar a Sêrtê lê li vir bi şertê kontrola edlî serbest bûbû.
Malbata Î. E. yê ji bo alîkariya hiqûqî serî li Komeleya Mafên Mirovan a Êlihê dabûn.
Di 22ê Cotmeha 2026an de 1emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Êlihê biryar dabû ku tu delîlek şênber nîne ku Mûsa O. bûye sedem ku Îpek Er xwe bikuje. Her weha dadgehê biryara beraeta Mûsa O. dabû.
(EMK/AY)