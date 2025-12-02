Dayika Aştiyê Aliye Tîmûrê koça dawî kir

Dayika Aştiyê ya Colemêrgî Aliye Tîmûr ku ji bo serdana xizmên xwe çûbû Herêma Federe ya Kurdistanê, li bajarê Silêmaniyeyê krîza dil derbas kir û koça dawî kir.
Rêvebera DEM Partiyê ya Bajar Aliye Tîmûr ku 45 salî bû, salên dirêj di Meclisa Dayikên Aştiyê de cih digirt.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê; Aliye Tîmûr ji ber nexweşiya dil rakirin nexweşxaneyê û li wir krîza dil derbas kir. Hat zanîn ku tevî mudaxileyan jî Aliyê Tîmûrê jiyana xwe ji dest da.
Diyar bûye ku cenazeyê Aliye Tîmûrê rakirin Saziya Tipa Edlî ya Silêmaniyeyê. Piştî prosedûrên fermî, dê cenazeyê Aliye Tîmûrê bînin Colemêrgê û li vir bê definkirin.
(EMK/AY)