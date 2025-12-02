TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 2 Kanûn 2025 09:27
 ~ Nûkirina Dawî: 2 Kanûn 2025 09:30
1 xulek Xwendin

Dayika Aştiyê Aliye Tîmûrê koça dawî kir

Dayika Aştiyê Aliye Tîmûr ku ji bo serdana xizmên xwe çûbû Herêma Federe ya Kurdistanê, koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Dayika Aştiyê Aliye Tîmûrê koça dawî kir

Dayika Aştiyê ya Colemêrgî Aliye Tîmûr ku ji bo serdana xizmên xwe çûbû Herêma Federe ya Kurdistanê, li bajarê Silêmaniyeyê krîza dil derbas kir û koça dawî kir.

Rêvebera DEM Partiyê ya Bajar Aliye Tîmûr ku 45 salî bû, salên dirêj di Meclisa Dayikên Aştiyê de cih digirt.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê; Aliye Tîmûr ji ber nexweşiya dil rakirin nexweşxaneyê û li wir krîza dil derbas kir. Hat zanîn ku tevî mudaxileyan jî Aliyê Tîmûrê jiyana xwe ji dest da.

Diyar bûye ku cenazeyê Aliye Tîmûrê rakirin Saziya Tipa Edlî ya Silêmaniyeyê. Piştî prosedûrên fermî, dê cenazeyê Aliye Tîmûrê bînin Colemêrgê û li vir bê definkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
jiyan Aliye Timur Dayîka Aştiyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê