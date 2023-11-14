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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 11:18
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 12:45
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Dayanışmanın sesleri, Sivil Sesler Festivali'nde buluşuyor

Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütleri 17-18 Kasım'da Sivil Sesler Festivali'nde bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/dayanismanin-sesleri-sivil-sesler-festivali-nde-bulusuyor.jpg

Sivil Sesler Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 17-18 Kasım'da İzmir'de Kültürpark'ta düzenlenecek.

Bu yıl “Dayanışma Güçlendirir” temasıyla düzenlenecek olan Sivil Sesler Festivali, iki gün sürecek. Festivalde tüm etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından düzenlenecek olan festivalde 42 farklı kentten, 200'e yakın sivil toplum örgütü bir araya gelecek.

Festival, “Krizler Çağında Sivil Toplum ve Dayanışma” oturumuyla açılacak. Oturumda dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceği, toplumsal tabanının nasıl genişletebileceği, coğrafi ve beşeri sınırların nasıl aşılabileceği, yeni ve yaratıcı dayanışma deneyimlerinin neler olabileceğini sorularına, kültür sanat, deprem dayanışması ve kadın örgütlenmelerinden temsilcilerin katılımıyla yanıt aranacak.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan festivalde ana oturuma ek olarak farklı forumlarda da Şubat Depremleri’nden etkilenen kentlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleri afetle mücadelede kendi deneyimlerini paylaşacak.

Festival programı

Afet bölgesinde çalışma yürüten Afet Platformu, Lotus Kadın Kadın Derneği, depremin ilk günlerinde ulaşımın en zor olduğu bölgelere ihtiyaçları ulaştıran moto kuryeleri temsilen Kurye Hakları Derneği ve Defne Kadın Kooperatifi festivalde yer alacak.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi “Psikolojik Sağlamlık ve Esneklik” başlıklı paneliyle, Çocuk Çalışmaları Derneği “Kriz Dönemlerinde Çocuk Çalışmaları” başlıklı atölyesiyle festivalde olacak.

Kahramanmaraş Depremleri sonrasında “Gayret” adını verdiği özel bir destek mekanizması tasarlayan Sivil Düşün AB Programı, “Gayret” faydalanıcılarının katılımıyla afetin etkileriyle mücadele yöntemlerini, dayanışarak birbirlerine iyi gelme hikayelerini anlatacak.

SGDD-ASAM Arama Kurtarma Köpekleri ise arama kurtarma çalışmalarında kritik rol üstlenen köpekleri temsilen festivalde olacak ve bir gösteri düzenleyecek.

Farklı kentlerde çeşitli alanlarda çalışma yürüten sivil toplum örgütleri de festivalde atölye, panel, oyun ve çeşitli performanslarla yer alacak. 

Sivil toplum örgütleri açacakları stantlarda çalışmalarını tanıtma imkanı da bulacak.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

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