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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 12:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 12:34
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Dayanışmanın Kadın Hali Derneği’nden 25 Kasım etkinlikleri

Etkinliklerin ilkinde, 20 Kasım’da ekolojik kırım ile kadın kırımının aynı eril zihniyetin ürünü olduğunu vurgulamak için “Ellerimiz Toprağa Dikiyoruz, Yeşereceğiz” sloganıyla fidanlar dikip bu fidanlara öldürülen kadınların ismi verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/dayanismanin-kadin-hali-derneginden-25-kasim-etkinlikleri.jpg

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER) olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele haftası kapsamında 20-24 Kasım tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenliyor.

İlk etkinlikte 20 Kasım’da ekolojik kırım ile kadın kırımının aynı eril zihniyetin ürünü olduğunu vurgulamak için “Ellerimiz Toprağa Dikiyoruz, Yeşereceğiz” sloganıyla fidanlar dikip bu fidanlara öldürülen kadınların ismi verilecek.

İkinci gün Dayanışmanın Kadın Hali Derneği olarak depremin ilk anından itibaren dayanışma içerisinde oldukları, Adıyaman’da yaşayan kadınlarla birlikte Kadın Çadırı deneyimleri aktarılacak.

21 Kasım akşamında ise Esmeray’ın “Olsun”  oyunu sahnelenecek.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

*22 Kasım’da Adıyaman’dayız. Aylarca bir arada olduğumuz kadınlarla şiddetle mücadele haftasında da bir arada olmak ve sanatın iyileştirici etkisiyle yeniden yeşermek için “sanat atölyesinde” buluşacağız.

*23 Kasım’da haklarımızı ve hak mücadelemizi konuşacağız. Eren Keskin ile gerek Dünya çapında gerek Türkiye’de kadın hareketinin izlediği sürece, bizi nelerin beklediğine ve Kürt Kadın Hareketine  dair söyleşi gerçekleştireceğiz.

*Özgün etkinliklerimizin sonuncusu birlikte gülmenin de dayanışmanın bir başka hali olduğunu hatırlamak için 24 Kasım’da gerçekleştireceğimiz karikatür atölyesi olacak. Aslı Alpar  ile “Kadın Kadına Sınırsız Karalamalar” yaparak kadın çemberi kuracağız.

*25 Kasımda bileşeni olduğumuz Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağının “ağ raporunun açıklanması” ve “yürüyüş” ile haftayı sonlandıracağız.

*Bütün kadın ve LGBTİ+’ları etkinliklerimize bekleriz. Dayanışmayla.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
1 Ekim 2023

(EMK)

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