Daxwaza ji bo wergêrê kurdî qebûl nekirin: Penaberê îraqî yê Kurd wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomarkirin

Salih Omer Celalê iraqî ji sala 2018an ve li Afyonkarahisarê dijî. Salih Omer Celal xwediyê serlêdana parastina navneteweyî ye ku di 20ê Gulana 2026an de ji bo serlêdana wî ya mafê rûniştinê bê qebûlkirin ket mulaqatê.
Celal diyar kir ku ew nikare di mulaqata parastina navneteweyî de bi asteke ku xwe bi zelalî îfade bike bi tirkî biaxive û ji Rêveberiya Îdareya Koçê ya Bajar daxwaza wergêrê kurdî kir. Lêbelê daxwaza Celal nehat qebûlkirin. Di belgeya serlêdanê ya Celal de jî ew weke “hemwelatiyê Efxanistanê” hate nivîsandin.
Celal weha behsa tiştên ku di hevdîtinê de jiyaye kir: “Ji min re gotin ku wergêrê kurdî tune ye. Piştre ji min re gotin ‘an tu yê bikevî mûlaqatê an jî em ê neçar bimînin ku te bişînin bajarekî din.’ Ji ber vê yekê min nekarî sedemên serlêdana parastina navneteweyî û bûyerên ku rûbirû bû me di mûlaqatê de bi tevahî bînim ziman. Ez wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomar kirim. Ji ber vê statûya min ket xetereyê.”
Ji bo piştevaniya hiqûqî çûye SGDD-ASAMê
Celal di 17ê Tîrmeha 2026an de ji bo ku li ser pirsgirêka wergêriyê ya di mûlaqatê de jiyaye piştevaniya hiqûqî wergire, çûye ofîsa Komeleya Piştgiriya bi Penaber û Koçberan re (SGDD-ASAM). Celal da zanîn ku wî ji xebatkaran re ragihandiye ku zimanê wî ê dayikê kurdî ye û pêdiviya wî bi piştevaniya hiqûqî ya derbarê dosyaya wî ya parastina navneteweyî de heye. Lêbelê hat îdîakirin ku ji wî re weha gotine: “Heke tu ji vir neçî em ê li polîsan bigerin.”
“Armanca min ne derxistina pirsgirêkan bû”
Celal destnîşan kir û weha got:
“Armanca min tenê ew bû ku ez kêşeya xwe ya wergêriyê ya di dema mulaqata parastina navneteweyî de rûbirû bûme bînim ziman û piştevaniya hiqûqî wergirim,” û axaftina xwe wiha berdewam kir: “Bi taybetî serlêder divê bikaribin behsa xwe û kêşeyên xwe bikin. Pêdiviya me bi gihîştina xizmeta wergêriyê û wergirtina piştevaniya hiqûqî heye. Ji bo min wergêr peyda nekirin. Ji ber vê yekê Rêveberiya Îdareya Koçê ya Bajar tevî ku ez hemwelatiyê Iraqê me jî, ez wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomar kirim. Divê ev tişt bê sererastkirin. Serlêdanên min ketin ber xetereyê. Ked û xebata min a heşt salan dê vala biçe.”
(FY/AY)