TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 08.10.2026 08:33 8 Cotmeh 2026 08:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.10.2026 08:41 8 Cotmeh 2026 08:41
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Daxwaza ji bo wergêrê kurdî qebûl nekirin: Penaberê îraqî yê Kurd wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomarkirin

Salih Omer Celal Kurdê Iraqê ye û li Afyonkarahisarê dijî. Celal destnîşan kir û got: “Min daxwaza wergêrê kurdî kir. Ji min re gotin ‘an tu yê bikevî mulaqatê an jî dê te bişînin bajarekî din.’”

Ferhat Yaşar

TRTürkçesini Oku
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Daxwaza ji bo wergêrê kurdî qebûl nekirin: Penaberê îraqî yê Kurd wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomarkirin
*Salih Omer Celal
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Salih Omer Celalê iraqî ji sala 2018an ve li Afyonkarahisarê dijî. Salih Omer Celal xwediyê serlêdana parastina navneteweyî ye ku di 20ê Gulana 2026an de ji bo serlêdana wî ya mafê rûniştinê bê qebûlkirin ket mulaqatê.

Celal diyar kir ku ew nikare di mulaqata parastina navneteweyî de bi asteke ku xwe bi zelalî îfade bike bi tirkî biaxive û ji Rêveberiya Îdareya Koçê ya Bajar daxwaza wergêrê kurdî kir. Lêbelê daxwaza Celal nehat qebûlkirin. Di belgeya serlêdanê ya Celal de jî ew weke “hemwelatiyê Efxanistanê” hate nivîsandin.

Celal weha behsa tiştên ku di hevdîtinê de jiyaye kir: “Ji min re gotin ku wergêrê kurdî tune ye. Piştre ji min re gotin ‘an tu yê bikevî mûlaqatê an jî em ê neçar bimînin ku te bişînin bajarekî din.’ Ji ber vê yekê min nekarî sedemên serlêdana parastina navneteweyî û bûyerên ku rûbirû bû me di mûlaqatê de bi tevahî bînim ziman. Ez wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomar kirim. Ji ber vê statûya min ket xetereyê.”

Li gorî Xala 70emîn ya Qanûna Parastina Navneteweyî û Biyaniyan ya Bi Hejmar 6458an, heke serlêderê parastina navneteweyî, di hevdîtinên kesane yên qonaxên serlêdan, tomar û mûlaqatê de daxwaza wergêr bike, divê bê peydakirin. Rêxistina Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) diyar dike ku di çarçoveya kiryarên parastina navneteweyî yên li Tirkiyeyê de piştevaniya wergêriyê dê bi rêya rayedarên Rêveberiya Îdareya Koçê ya Bajar bê dabînkirin. Di xeta şêwirmendiyê ya UNHCRê de hatiye diyarkirin ku li ser daxwazê piştevaniya şêwirmendiya kurdî jî dikare bê dayîn.

Ji bo piştevaniya hiqûqî çûye SGDD-ASAMê

Celal di 17ê Tîrmeha 2026an de ji bo ku li ser pirsgirêka wergêriyê ya di mûlaqatê de jiyaye piştevaniya hiqûqî wergire, çûye ofîsa Komeleya Piştgiriya bi Penaber û Koçberan re (SGDD-ASAM). Celal da zanîn ku wî ji xebatkaran re ragihandiye ku zimanê wî ê dayikê kurdî ye û pêdiviya wî bi piştevaniya hiqûqî ya derbarê dosyaya wî ya parastina navneteweyî de heye. Lêbelê hat îdîakirin ku ji wî re weha gotine: “Heke tu ji vir neçî em ê li polîsan bigerin.”

“Armanca min ne derxistina pirsgirêkan bû”

Celal destnîşan kir û weha got:

“Armanca min tenê ew bû ku ez kêşeya xwe ya wergêriyê ya di dema mulaqata parastina navneteweyî de rûbirû bûme bînim ziman û piştevaniya hiqûqî wergirim,” û axaftina xwe wiha berdewam kir: “Bi taybetî serlêder divê bikaribin behsa xwe û kêşeyên xwe bikin. Pêdiviya me bi gihîştina xizmeta wergêriyê û wergirtina piştevaniya hiqûqî heye. Ji bo min wergêr peyda nekirin. Ji ber vê yekê Rêveberiya Îdareya Koçê ya Bajar tevî ku ez hemwelatiyê Iraqê me jî, ez wekî hemwelatiyê Efxanistanê tomar kirim. Divê ev tişt bê sererastkirin. Serlêdanên min ketin ber xetereyê. Ked û xebata min a heşt salan dê vala biçe.”

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Penaber kurdî
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
Hemû Nivîsên wî/wê

Nûçegîhanê Mafên Mirovan ya bîanetê (2026). Gazete Duvar (2019-2025) û Kurdsat News (2025-2026). Zanîngeha Stenbolê ya Aydinê de beşa rojnamegerî xwendiye. (2021)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Baroya Stenbolê dê hilbijartina xwe pêk bîne: 5 namzet û 2 hevpeyman hene
18 Îlon 2026
Baroya Stenbolê dê hilbijartina xwe pêk bîne: 5 namzet û 2 hevpeyman hene
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
Selçuk Mizrakli serbest bû
8 Îlon 2026
Selçuk Mizrakli serbest bû
Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
28 Tîrmeh 2026
Remzî Kartal: Ji bo meşa azadiyê em bi kelecan in
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
22 Tîrmeh 2026
Wezareta Karên Navxweyî piştî çar mehan bersiv da îdîaya îşkenceya li qereqolê
Biçe serûpelê