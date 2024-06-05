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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 16:24
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 16:27
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Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi

Davutoğlu, “Daha önce AKP'den istifa eden Ankara, İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının yerine vali mi atadınız? Niye orada farklı bir uygulama yapıyorsunuz? Bunu gören Hakkarili devlete, demokrasiye nasıl güvenir?” diye sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Saadet Partisi'yle oluşturdukları Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını tepki gösterdi. Kayyım atamanın doğru olmadığını belirten Davutoğlu, karşı olduklarını söyledi. 

Davutoğlu, "Belediye başkanını görevden almanın hiçbir demokratik temeli yoktur. Esastan, usulden her türlü hareketle kayyım uygulamasına karşı çıkıyoruz. Herkesin kullandığı oy değerlidir. Eğer o vatandaşlarımızın oyunun mahiyetini değiştirmek istiyorsanız kendinizi anlatacaksınız kalplerine gireceksiniz. Şimdi soruyorum; eğer bu Hakkari Belediye Başkanı suçluysa niye seçime girmesine izin verdiniz?" diye sordu.

Daha önce görevden alınan Ankara ve İstanbul belediye başkanları için farklı Colemêrg'de ise farklı yöntem izlendiğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları belirtti: "Demokrasi, inanç ve güvenle yürür. Hukuki olarak görevden alınmaları zaten doğru değil. Daha önce AKP'den istifa eden Ankara, İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının yerine vali mi atadınız? Niye orada farklı bir uygulama yapıyorsunuz? Bunu gören Hakkarili devlete, demokrasiye nasıl güvenir?”

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(EMK) 

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/haber/hakkariye-kayyim-atanmasinin-ardindan-11-ilde-eylem-yasagi-296111
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