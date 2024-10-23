Davutoğlu: Kürt sorununu çözmek istiyorsanız eylem planı açıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek Partisi Meclis ortak grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik "Tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” sözlerine değindi.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gece boyu Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu. Siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla çıtayı yükseltti. Sayın Bahçeli'ye sosyal medyada sorulanları tekrar sormayacağım. Sayın Cumhurbaşkanına 'Terörist başını asın' diye vaktinde urgan attığınız dönemden bu döneme nasıl geldiniz, diye sormayacağım.

Sorum net ve açık. Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan, hayatımız boyunca ve partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu konusunda gerçekten bir adım atmak istiyorsanız, bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Toplumsal psikolojimizi tahrip edecek bir sürece asla izin vermemeliyiz.

Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, eğer bir rehabilitasyon sürecine öncülük edeceklerse, son derece şeffaf bir şekilde kamuoyuna çıkıp bunu açıklamalılar. Stratejik olarak böyle bir hamleyi gördüğümüzde, buna destek vereceğimizden şüphe olmasın. Ama önceden nereye ulaşacağı belli olmaksızın, fevri açıklamalarla eğer toplumun sinir uçları tahrik edilmeye başlarsa, oradan herhangi bir rehabilitasyon süreci çıkmaz.

Sayın Bahçeli'ye çağrımız; şehit analarımızın da yitirdiğimiz bütün şehitlerimizin de hukukunu koruyacak şekilde ama aynı zamanda bir nesli dağlarda tüketen terör örgütünün silahsızlandırılması da dahil, bir daha Türk ve Kürt gençlerin, hiçbir gencimizin kaybolmasına yol açmayacak şekilde bir eylem planını açık şekilde ortaya koyun. Biz bunu görelim."