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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 09:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 13:26
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David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

Amfizem teşhisi konulan Lynch’in sağlığı Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evinden tahliye edilmek zorunda kalmasının ardından kötüleşmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti

Ana akım sinemada başarılı bir kariyer sürdürürken aynı zamanda radikal ve deneysel işler de yapan ABD’li yönetmen David Lynch 78 yaşında öldü.

Lynch'in ailesi, Facebook hesabından yaptıkları paylaşımda yönetmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var." ifadesine yer verilen paylaşımda Lynch'in ailesi mahremiyetlerine saygı talep ettiklerini belirtti.

Lynch’e, geçen Ağustos ayında amfizem teşhisi konulmuş, Kasım ayında da nefes alma zorlukları hakkında demeç vermiş "Bir odadan diğerine yürümekte zorlanıyorum" demişti.

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle evinden tahliye edilmek zorunda kalan Lynch'in sağlığı giderek kötüleşmişti.

Lynch, Cannes Film Festivali'nde "Vahşi Duygular" filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görüşmüştü.

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.

David Lynch kimdir?
David Lynch kimdir?
Bugün 13:16

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
David Lynch
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