Datça’da çocuklar, gençler ve STÖ’ler kuraklıkla mücadelede buluştu

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), 35. kuruluş yılında dikkat çekici bir projeye imza attı. Sabancı Vakfı Hibe Programı desteğiyle, Gökyüzü Çocuk Kültürü ve Sanat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Kızıl Kirazkuşu: Datça’da İklim Değişikliği Odağında Kuraklıkla Mücadele” projesi tamamlandı.

Proje, iklim değişikliği ve kuraklık konularını yerelden ele alarak, çocuklar, gençler ve yerel sivil toplum örgütleri ile birlikte farkındalık yaratmayı ve çözüm yolları geliştirmeyi hedefledi.

Koordinatörlüğünü Özge Ç. Denizci’nin yürüttüğü projede; Oya Özgüven su danışmanı, Emrah Kırımsoy çocuk hakları danışmanı, Umut Kaçar ise dökümantasyon sorumlusu olarak görev aldı.

2024 yazında başlayan proje kapsamında; Datça’nın farklı bölgelerinde 9–14 yaş arası çocuklarla dört sanat atölyesi (kukla, edebiyat, ses ve görsel sanatlar) ve iki de istişare atölyeleri düzenlendi. Aynı zamanda gençlerle buluşmalar, sivil toplum örgütleriyle istişareler ve belediye birimleriyle temaslar da gerçekleştirildi.

Datça Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, MUÇEP Datça Meclisi, Datça Hayvanseverler Derneği ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü gibi yerel aktörler projeye destek verdi.

Projenin etkinliklerinden biri olan “Kızıl Kirazkuşu Paylaşım Buluşması”, 10 Mayıs 2025’te Datça Demokrasi Evi’nde düzenlendi. Etkinlikte çocukların ve gençlerin ürettikleri çalışmaların sergisi, müzik dinletisi gerçekleşti. fotoğrafçı Umut Kaçar’ın projeye dair çektiği fotoğraflar da katılımcılarla paylaşıldı.

Projenin adı, yangın sonrası doğayı iyileştirme özelliğiyle bilinen Kızıl Kirazkuşu’ndan geliyor. Bu kuş, proje boyunca çocukların ve gençlerin doğaya onarıcı katkı sunabileceğine dair bir sembol olarak kullanıldı.

Tüm bu süreç sonunda, başka sivil toplum örgütlerinin de ilham alabileceği bir dijital model kitapçık hazırlanıyor.

Proje koordinatörü Özge Ç. Denizci "Kızıl Kirazkuşu, yalnızca bir farkındalık projesi değil; çocuklar, gençler ve toplulukların birlikte düşünmesi ve üretmesi için kurulan bir dayanışma alanı oldu ve olmaya da devam edecek" dedi.

(EMK)