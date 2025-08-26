Datça sahilinde görülen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Muğla’nın Datça ilçesinin sahilinde görülen fok, yurttaşların ilgisini çekti.

Gerence mevkiinde denize giren yurttaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu izleniyor

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Yurttaşların ilgisi nedeniyle Palamutbükü’nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre fokun sağlık durumu, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izleniyor. (TY)