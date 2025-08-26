ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 17:12
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 17:12
1 dk Okuma

Datça sahilinde görülen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Ekipler, fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Datça sahilinde görülen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Muğla’nın Datça ilçesinin sahilinde görülen fok, yurttaşların ilgisini çekti.

Gerence mevkiinde denize giren yurttaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu izleniyor

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Yurttaşların ilgisi nedeniyle Palamutbükü’nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre fokun sağlık durumu, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri muğla datça doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git