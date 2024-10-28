Darp edildiğini açıklayan Avukat Dilek Ekmekçi: Dayanışmanız güçlendirdi

Ceza hukukçusu Dr. Avukat Dilek Ekmekçi hakkında, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Ekim’de görülen duruşmada önce “tahliye” savcının itirazı sonucu sonra “tutuklama” kararı çıktı.

Ekmekçi, 24 Ekim Perşembe günü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklandı.

Ekmekçi hakkında, Osman Gökçek’in talebi üzerine akıl muayenesine götürülmesi yönünde karar var fakat karara itiraz edildi. Ekmekçi, akıl muayenesi için hastaneye yatırılmadı.

Peki, son duruşmada neler yaşandı? Ekmekçi ve avukatı bianet’e anlattı.

Ekmekçi savunmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti, çeşitli sosyal medya paylaşımları ve tanık ifadeleri nedeniyle hedef alındığını, bu sürecin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Ekmekçi, duruşmada, tutuklanma sürecinde savunmasını mahkeme salonunda yapma talebinin reddedilmesini eleştirdi.

Mahkemede yüz yüze savunma yapmanın temel bir hak olduğunu belirten Ekmekçi, bu durumun adil yargılama ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Ekmekçi, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın adını savunmasında özellikle vurgulayarak, tutuklanmasının nedenlerinden birinin Hasan Doğan’a yönelik eleştirileri olduğunu ileri sürdü.

Ekmekçi'nin avukatı Efe Eldek, duruşmada “Hasan Doğan’ın mahkeme heyeti üzerinde baskı kurduğunu düşünüyoruz,” diyerek bu iddiaları yargı önünde dile getirdi. Eldek, mahkeme başkanının Ekmekçi’nin avukatlarını beklemeyerek sorguya başlamak istemesi üzerine, Ekmekçi’nin, “Hasan Doğan’dan mı korkuyorsunuz?” dedi.

Ayrıca, Avukatı Efe Eldek duruşmada Ekmekçi'nin iddialarına ilişkin şunu söyledi: “Öncelikle müvekkilin ifadesinin diğer avukatları beklenmeden tek başına aldırılmaya çalışılması, kendisine kelepçe takılması ve SEGBİS kaydının açılmaması gibi hukuka aykırılıklarının arkasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın sizlere yönelik bir baskısı var mıdır? Bunu sayın heyet ve sayın savcıma sormak istiyorum. CMK 268/1 hükümlerine göre tutuklama kararı verilecekse derhal itiraz edeceğimizi ve bu kararın derhal incelenmesi gerektiğini talebimizde belirtiyoruz” dedi.

Ekmekçi, duruşmaya götürülürken polisin kendisine zorla kelepçe takmaya çalıştığını ve bu esnada arbede yaşandığını söyledi. Cezaevine girişte alınan sağlık raporlarında, kendisine uygulanan şiddet sonucu oluşan ekimoz ve darp izlerinin belgelendi.

Bu durumun adil bir yargılama hakkını ihlal ettiğini savunan Ekmekçi, mahkeme sürecindeki hukuksuzlukları belgelerle desteklediğini belirtti.

Cezaevi “darp izleri” nedeniyle almak istemedi

Avukat Efe Eldek, Bakırköy Cezaevi’nin morluklar nedeniyle Ekmekçi’yi ilk başta cezaevine almak istemediğini, sağlık durumu raporlara yansıyınca aldığını anlattı.

Savunma sürecinde, Ekmekçi aleyhindeki tanık beyanlarının ve sosyal medya paylaşımlarının “kumpas” olduğunu savundu. Bu beyanların FETÖ bağlantılı kişilerce yapıldığını iddia ederek, suçlamaların düşmesi gerektiğini dile getirdi. Avukatı Eldek de mahkemenin, tanık dinleme yetkisini hukuka aykırı şekilde kullandığını belirtti ve müvekkilinin ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü.

Duruşmada, psikiyatri incelemesi ve kumpas iddialarına dair konuşan Ekmekçi’nin avukatı Murat Sadak, müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin inceleme talebini hukuka aykırı bulduğunu, bunun müvekkilin itibarını zedelemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildiğini belirtti. Müvekkiline yönelik işlemlerin bir "kumpas" olduğunu ve özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bilinçli bir çaba bulunduğunu söyledi.

Avukat Sadak, tutuklama kararlarının hukukun amaçları dışında "erken infaz" olarak kullanıldığını, mahkemenin kararlarının siyasi saiklerle alındığını ve bu sürecin "SLAPP" (susturma amaçlı dava) olduğunu savundu. Mahkemeyi, hukukun bağımsızlığına ve adil yargılama ilkesine saygı duymamakla eleştirdi.

Dilek Ekmekçi: Kumpasla tutuklandım

“Ağustos ayından beri özellikle Ankara Başsavcısı Gökhan Karaköse, Gökhan Karaköse’nin referansı Hasan Doğan, MHP’li Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyüp Yıldız, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ekibi arasındaki bağlantıları ve bu isimlerin Ayhan Bora Kaplan bağlantılarını yazıp durdum. Hemen sonrasında da kumpasla tutuklandım. Doğal olarak bu durumu sorguluyoruz.”

“Ayrıca, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma başlamadan önce, avukatlarımı beklemeden mahkeme başkanı sorguya başlamak istedi. Ben ve Av. Efe Bey de kimden korkuyorsunuz, Hasan Doğan’dan mı gibi cümleler kurduk. Bunun üzerine mahkeme başkanı avukatlarımı 15-20 dakika beklemek üzere ara verdi ve salonu terk etti. Polisler de bana zorla kelepçe taktı. Duruşma salonunda arbede yaşadım. Cezaevine girmeden önce alınan darp cebir raporunda da ekimozlar ve bana uygulanan şiddet belgelidir.”

Dayanışma mesajlarının kendisini çok güçlendirdiğini ileten Ekmekçi, "Yaşasın dayanışma" dedi.

Hasan Doğan

Ekmekçi, Hasan Doğan ile Eyüp Yıldız’ın yakınlığına, Eyüp Yıldız ile de Meral Akşener’in bahsettiği "yurt kızlarının seks işliğine sürüklendiği otellerinden" birinin çantacısı olarak bilinen MHP’li Ahmet Gündüz’ün yakınlığına ilişkin Ağustos ayı içerisinde tweetler atmıştı.

Ankara’da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde, PKK saldırısı sonrası İsmail Saymaz dikkat çeken bir detay açıkladı.

TUSAŞ’ın özel güvenliğinin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi'ye teslim edildiği açığa çıktı. Söz konusu durumu ortaya çıkaran gazeteci ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Çiftçi‘nin TUSAŞ’ta Kurumsal Güvenlik Müdürü olarak çalıştığını söyledi. Dezenformasyon Merkezi bu iddiayı yalanladı ancak Çiftçi’nin çalıştığı firmanın adı TAİ sosyal medya aramalarında ve web sayfalarında açık olarak görülüyor.

Ne olmuştu?

Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan sonra 1 Eylül’de tutuklandı. Tahliye edildiği gün, “Fetullahçı Örgüt’e üye” olduğu iddiasıyla yine tutuklandı. Bakırköy Cezaevi’ne konuldu. 22 Ekim’de görülen ilk duruşmada önce aynı suçtan tahliye edildi, ertesi gün yeniden tutuklandı.

"KUMPAS DAVALARI SONA ERSİN" Adliyede zorla kelepçe takılan avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı

(EMK)