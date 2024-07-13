Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Dargeçit ilçesi Sümer mahallesinde dün akşam 20:00’dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliği Sümer kırsal mahallesi ile mezralarındaki yasağın kaldırıldığını duyururken, gözaltına alınan 7 kişi de serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada “13 Temmuz 2024 günü Saat: 08:00’den itibaren Dargeçit İlçesi; Sümer Mahallesi ve Mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi.

Valilik ayrıca dün Dargeçit İlçesi Dibekli, Alayunt ve Sümer Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgeleri 12-26 Temmuz tarihleri arasında on beş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan ettiğini duyurdu.

(AD)