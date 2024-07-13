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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 13:14
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Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Dargeçir'te dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Fotoğraf: MA

Mardin’in Dargeçit ilçesi Sümer mahallesinde dün akşam 20:00’dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliği Sümer kırsal mahallesi ile mezralarındaki yasağın kaldırıldığını duyururken, gözaltına alınan 7 kişi de serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada “13 Temmuz 2024 günü Saat: 08:00’den itibaren Dargeçit İlçesi; Sümer Mahallesi ve Mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır” denildi.

Valilik ayrıca dün Dargeçit İlçesi Dibekli, Alayunt ve Sümer Mahalleleri sınırlarında bulunan bölgeleri 12-26  Temmuz tarihleri arasında on beş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan ettiğini duyurdu.

(AD)

sokağa çıkma yasağı
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