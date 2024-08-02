Dargeçit’te silinen Kürtçe uyarılar yeniden yazıldı
Mardin Dargeçit’te Karayolları Genel Müdürlüğü ve polislerin sildiği Kürtçe trafik uyarıları yeniden yazıldı.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde önceki gün polisler eşliğinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından silinen “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve “Hedî/Yavaş” Kürtçe uyarı yazıları yeniden yazıldı.
Yazılamaya Kerboran Belediye Eş Başkanı Aziz Ramazan Akın da katıldı.
DEM Parti Dargeçit İlçe Eş Başkanı Abdurrahim Aslan, Kürtçeye tahammül edilmediğini belirterek, Kürtçe uyarı ikonlarını yeniden yazdıklarını belirtti.
Kürtçe dışında bir dil olması durumunda devlet için sorun olmayacağını ifade eden Aslan, Kürtçeye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
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(RT)