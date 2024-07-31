ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:16
2 dk Okuma

Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de Kürtçe yazılar silindi

Mardin’in Dargeçit ilçesinin ardından Nusaybin’de de yollardaki “Pêşî Peya” uyarı yazısı "Karayolları trafik işaretleme standartlarına aykırı olduğu" gerekçesiyle silindi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de Kürtçe yazılar silindi
*Fotoğraf: MA

Van, Diyarbakır, Batman ve Mardin Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de yollara yazılan Kürtçe “Pêşî Peya (Önce Yaya)” uyarı yazısı da silindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “çok dilli belediyecilik anlayışıyla kent genelinde şehir içi yollar ile trafik levhalarına Kürtçe uyarı yazılarının yazılmaya başlandığı” belirtildi.

Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi
Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi
Bugün 12:01

Açıklamada, Mardin Valiliği’nin ve ilçe kaymakamlıklarının Kürtçe yazılarla ilgili belediyelere yazı gönderdiği aktarıldı.

Yazıda, Kürtçe yazıların “Karayolları Trafik İşaretleme Standartlarına aykırı ve standart dışı olduğu” gerekçesiyle silinmesi talep edildiği belirtildi.

Diyarbakır'da Valiliğin sildirdiği Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
Diyarbakır'da Valiliğin sildirdiği Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
Bugün 13:20

Yazının ardından gece geç saatlerde yazıların üzerine boya dökülerek “Pêşî Pêya” uyarı ikonlarının silindiği ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

 “Çok dilliliği geliştirme amaç ve çabası içerisindeyiz. Bu amaç ve hedef doğrultusunda çok dilli belediyecilik çalışmalarımızın bir parçası olan şehir içi yollarda trafik uyarı levhaları ile ikonlara Türkçe’nin yanında uyarı açısından daha etkili olacağı ve çoğunluğun anlayabileceği şekilde anadilimiz Kürtçe de eklenmiştir.

Yapmış olduğumuz bu çalışma kent genelinde halkımızın büyük takdirini kazanmıştır. Ancak kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ve yıllardır kayyım politikaları ile toplumumuzu dilinden, kültüründen uzaklaştırmaya çalışan ve bu bağlamda yaşamlarını zorlaştıran zihniyet tarafından Nusaybin ve Dargeçit ilçelerindeki bu uyarı levha ve ikonlara çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

 “Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına yapılan bu tür uygulamalar, toplumcu belediyecilik anlayışımızın öncelikleri arasındadır. Trafik uyarı yazıları gibi temel hizmetlerin herkesin anlayabileceği şekilde sunulması, güvenlik ve erişilebilirlik açısından gereklidir.

Toplumumuzda ayrışmalara ve gerginliklere yol açmaması için bu tarz yaptırım ve yaklaşımların bir an önce son bulmasını diliyor, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle çok dilli yapımıza yapılan bu saldırıyı kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı Kürt diline yönelik böylesi bir saldırının kabul edilemez olduğunu ve bu tür saldırıların bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyeceğini belirtmek isteriz. Bu ırkçı yaklaşıma ilişkin başta adli merciler olmak üzere ilimiz STK’larını konuya sahip olmaya davet ediyoruz. Kentin zengin kültürel dokusunu korumak için tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek istiyoruz.”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Kürtçe yazılar Valinin talimatıyla silindi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Kürtçe yazılar Valinin talimatıyla silindi
29 Temmuz 2024

(RT)

anadili Kürtçe Mardin nusaybin
Sayfa Başına Git