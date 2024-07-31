Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de Kürtçe yazılar silindi

Van, Diyarbakır, Batman ve Mardin Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de yollara yazılan Kürtçe “Pêşî Peya (Önce Yaya)” uyarı yazısı da silindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, “çok dilli belediyecilik anlayışıyla kent genelinde şehir içi yollar ile trafik levhalarına Kürtçe uyarı yazılarının yazılmaya başlandığı” belirtildi.

Açıklamada, Mardin Valiliği’nin ve ilçe kaymakamlıklarının Kürtçe yazılarla ilgili belediyelere yazı gönderdiği aktarıldı.

Yazıda, Kürtçe yazıların “Karayolları Trafik İşaretleme Standartlarına aykırı ve standart dışı olduğu” gerekçesiyle silinmesi talep edildiği belirtildi.

Yazının ardından gece geç saatlerde yazıların üzerine boya dökülerek “Pêşî Pêya” uyarı ikonlarının silindiği ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Çok dilliliği geliştirme amaç ve çabası içerisindeyiz. Bu amaç ve hedef doğrultusunda çok dilli belediyecilik çalışmalarımızın bir parçası olan şehir içi yollarda trafik uyarı levhaları ile ikonlara Türkçe’nin yanında uyarı açısından daha etkili olacağı ve çoğunluğun anlayabileceği şekilde anadilimiz Kürtçe de eklenmiştir.

Yapmış olduğumuz bu çalışma kent genelinde halkımızın büyük takdirini kazanmıştır. Ancak kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ve yıllardır kayyım politikaları ile toplumumuzu dilinden, kültüründen uzaklaştırmaya çalışan ve bu bağlamda yaşamlarını zorlaştıran zihniyet tarafından Nusaybin ve Dargeçit ilçelerindeki bu uyarı levha ve ikonlara çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

“Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına yapılan bu tür uygulamalar, toplumcu belediyecilik anlayışımızın öncelikleri arasındadır. Trafik uyarı yazıları gibi temel hizmetlerin herkesin anlayabileceği şekilde sunulması, güvenlik ve erişilebilirlik açısından gereklidir.

Toplumumuzda ayrışmalara ve gerginliklere yol açmaması için bu tarz yaptırım ve yaklaşımların bir an önce son bulmasını diliyor, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle çok dilli yapımıza yapılan bu saldırıyı kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı Kürt diline yönelik böylesi bir saldırının kabul edilemez olduğunu ve bu tür saldırıların bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyeceğini belirtmek isteriz. Bu ırkçı yaklaşıma ilişkin başta adli merciler olmak üzere ilimiz STK’larını konuya sahip olmaya davet ediyoruz. Kentin zengin kültürel dokusunu korumak için tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek istiyoruz.”