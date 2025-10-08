ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2025 11:25
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 12:07
2 dk Okuma

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ne oluyor?

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yönetmelik dışı görevlendirme yapıldığı iddiaları ve okullarda yaşanan sorunlar meclis gündemine taşındı.

BİA Haber Merkezi

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in Dargeçit ilçesinde son bir yıl içinde 7 kez İlçe Milli Eğitim Müdürü değişikliğinin yaşanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Altın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergede Türkiye’deki eğitim politikalarının özelleştirme, kadrolaşma, ideolojik müfredat ve cinsiyetçi uygulamalar gibi sorunlarla şekillendiğini belirtildi. Bu durumun Dargeçit’te de yoğun biçimde gözlemlendiğini ifade eden Altın, ilçede yaşanan sık müdür değişikliklerinin eğitim alanında “ciddi istikrarsızlık” yarattığına dikkat çekti.

“Yönetmelik dışı görevlendirme” iddiaları

Altın önergede atanan son İlçe Milli Eğitim Müdürünün uzun süredir rapor veya izin nedeniyle göreve gelmediği, yerine ise yönetmelikte belirtilen şube müdürü yerine aynı sendikadan bir öğretmenin vekaleten görevlendirildiği iddialarına da yer verdi. Bu görevlendirmenin hangi gerekçelere dayandığını ve Bakanlık onayıyla yapılıp yapılmadığını sordu.

Önergede ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sendikal kimliğe veya belli gruplara yakınlık temelinde görevlendirme ve sınav görevlerinde iltimas yapıldığı yönündeki iddialara da dikkat çekildi.

Okullarda hijyen ve yemek dağıtım sorunları

Dargeçit’teki okullarda hijyen problemlerinin yoğun olduğu, yeterli sayıda temizlik personelinin istihdam edilmediği ve bu durumun öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlığını tehlikeye attığı bilgisi de önerge ile paylaşıldı. Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yemek hizmeti sunan firmanın, teknik şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği, yemek dağıtımının öğretmenler ve okul personeli tarafından yapıldığı iddialarını da Meclis’e taşıdı.

(NÖ)

Mardin Beritan Güneş Altın dem parti kadrolaşma eğitim
