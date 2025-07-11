Danıştay’dan Barış Akademisyeni Hafize Öztürk Türkmen için iade kararı

Barış Bildirisi'ni imzaladığı gerekçesiyle 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Hafize Öztürk Türkmen için yargıdan önemli bir karar çıktı.

Türkmen, 2023 yılında mahkeme kararıyla üniversitesindeki görevine iade edilmesine rağmen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 13. İdari Dava İdaresi, iade kararını iptal etmişti. Ancak Danıştay Beşinci Dairesi, iptal kararını bozarak, Türkmen’in üniversitedeki görevine geri dönmesine hükmetti. Bu karar, Danıştay’ın ilk kez bir barış akademisyeni dosyasını karara bağlaması açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

Danıştay Beşinci Dairesi, Türkmen’in kamu görevinden çıkarılmasına dayanak gösterilen eylemlerle ilgili olarak, anayasal sadakat ve tarafsızlık yükümlülüklerine aykırı bir somut dayanağın bulunmadığını belirtti. Ayrıca, davayla ilgili kurumlara gönderilen yazılarda, Türkmen’in PKK/KCK ile bağlantısını ortaya koyan herhangi bir bilgi veya belge olmadığı vurgulandı.

Bu nedenle, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başvuruyu reddeden kararının hukuka aykırı olduğuna karar verildi.

Karar, özlük haklarını kapsıyor

Danıştay, davacının üniversitedeki görevine geri dönmesine karar verirken, ihraç nedeniyle yoksun kaldığı tüm parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iade edilmesine hükmetti. Ayrıca, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin önceki ret kararının hukuki olarak hatalı olduğu, istinaf başvurusunun reddedilmesinin ise hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ve özlük haklarının iadesine ilişkin karar verilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin önceki kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

Danıştay, bu kararla birlikte hâlâ dosyası kendisine ulaşan 118 akademisyen bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, idare mahkemelerinde ve istinaflarda karar bekleyen 263 barış akademisyeninin olduğu kaydedildi.

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(EMK)