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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 10:35
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Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliği iptal etti

Doğa Derneği: “Bu süreçte zeytinliklerin yanında olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yaşamı savunmak için mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz!”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliği iptal etti
Fotoğraf: Canva

Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetlerine açan tartışmalı Maden Yönetmeliği'ni iptal etti.

Maden Yönetmeliği’nde 1 Mart 2022 tarihinde yapılan değişiklikle zeytinlikler enerji amaçlı madencilik faaliyetlerine açılmıştı.

Yönetmelik değişikliğine karşı dokuz dernek, yedi kooperatif ve 11 yurttaşla birlikte açılan dava dün (9 Temmuz) sonuçlandı.

Danıştay 8. Dairesi, Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile eklenen 115. Maddenin 4. Fıkrasının iptaline karar verdi.

Danıştay kararı

Doğa Derneği’nin aktardığına göre, Danıştay kararı şöyle: "Değişikliğin, zeytinlik alanlardaki zeytinlerin sökülüp taşınması, başka yere dikilmesi, taşınmanın mümkün olmaması halinde ise doğrudan madencilik faaliyetine başlanılarak faaliyetin sonunda sahanın rehabilite edilip eski haline getirilmesi yönünde madencinin vereceği taahhütname ve davalı bakanlığın izniyle madencilik faaliyeti için yeterli olduğunu açıklayarak düzenlemenin Zeytin Kanunu’na aykırı olduğunu, yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine idarenin izni ve madencinin taahhütnamesi ile olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle değişikliği iptal etmiştir.”

Doğa Derneği, bu süreçte zeytinliklerin yanında olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, yaşamı savunmak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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Yönetmelik

1 Mart 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanlar madencilik faaliyetine açıldı. 

Zeytin Kanunu’na da aykırı olarak yapılan bu değişiklik büyük tepki topladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan “zeytin sahasında madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilmesini sağlayan yönetmelik şöyleydi:

“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.” (TY)

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15 Ocak 2024
/haber/ikizkoyluler-akbelen-de-zeytinliklerimiz-toz-altinda-290570
Pınarbaşı köylüleri, zeytinliklerin satış ihalesini iptal ettirdi
28 Ağustos 2023
/haber/pinarbasi-koyluleri-zeytinliklerin-satis-ihalesini-iptal-ettirdi-283276
Dikmeceliler Meclis'te: "Zeytinliklerimizi korumaya kararlıyız"
8 Ağustos 2023
/haber/dikmeceliler-meclis-te-zeytinliklerimizi-korumaya-kararliyiz-282524
“Zeytinliklerin imara açılması tarım arazilerinin yok olması demek”
12 Temmuz 2023
/haber/zeytinliklerin-imara-acilmasi-tarim-arazilerinin-yok-olmasi-demek-281402
Zeytinlikleri tehdit eden madde, kanun teklifinden çıkarıldı
15 Aralık 2022
/haber/zeytinlikleri-tehdit-eden-madde-kanun-teklifinden-cikarildi-271448
Zeytinliklerin ardından sit alanları da yapılaşmaya açıldı
7 Mart 2022
/haber/zeytinliklerin-ardindan-sit-alanlari-da-yapilasmaya-acildi-258702
İkizköy’deki keşif öncesi: Zeytinlikler madene açıldı
1 Mart 2022
/haber/ikizkoy-deki-kesif-oncesi-zeytinlikler-madene-acildi-258434
“Zeytinlik Düzenlemesi”ni İçeren Madde Tasarıdan Çıkarıldı
13 Haziran 2017
/haber/zeytinlik-duzenlemesi-ni-iceren-madde-tasaridan-cikarildi-187394
MUTFAKTAKİ KİMYACI / BÜLENT ŞIK YAZDI
Zeytinlikleri ve Meraları Kurtarmak Çocuk Sağlığını Kurtarmaktır
12 Haziran 2017
/yazi/zeytinlikleri-ve-meralari-kurtarmak-cocuk-sagligini-kurtarmaktir-187328
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