Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliği iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ve zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetlerine açan tartışmalı Maden Yönetmeliği'ni iptal etti.

Maden Yönetmeliği’nde 1 Mart 2022 tarihinde yapılan değişiklikle zeytinlikler enerji amaçlı madencilik faaliyetlerine açılmıştı.

Yönetmelik değişikliğine karşı dokuz dernek, yedi kooperatif ve 11 yurttaşla birlikte açılan dava dün (9 Temmuz) sonuçlandı.

Danıştay 8. Dairesi, Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile eklenen 115. Maddenin 4. Fıkrasının iptaline karar verdi.

Danıştay kararı

Doğa Derneği’nin aktardığına göre, Danıştay kararı şöyle: "Değişikliğin, zeytinlik alanlardaki zeytinlerin sökülüp taşınması, başka yere dikilmesi, taşınmanın mümkün olmaması halinde ise doğrudan madencilik faaliyetine başlanılarak faaliyetin sonunda sahanın rehabilite edilip eski haline getirilmesi yönünde madencinin vereceği taahhütname ve davalı bakanlığın izniyle madencilik faaliyeti için yeterli olduğunu açıklayarak düzenlemenin Zeytin Kanunu’na aykırı olduğunu, yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine idarenin izni ve madencinin taahhütnamesi ile olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle değişikliği iptal etmiştir.”

Doğa Derneği, bu süreçte zeytinliklerin yanında olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, yaşamı savunmak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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