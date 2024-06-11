Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı

Marmaris Kent Konseyi’nin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.’ye karşı açtığı davada Danıştay, bir kez daha yerel mahkemenin Konsey aleyhine verdiği kararı bozdu.

Konsey’in Sinpaş/Kızılbük projesine verilen “ÇED olumlu” kararına karşı açtığı dava, Muğla 2.İdare Mahkemesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu başka bir davaya sunulan bilirkişi raporuna dayandırılarak keşif dahi yapılmadan reddedilmişti.

Marmaris Kent Konseyi’nin bugün duyurduğuna göre, Danıştay 4. Dairesi yapılan itiraz sonucu “Yüzeysel değerlendirme ile değil gerçekçi, bilimsel, kamu yararı ve çevreyi koruyan bir rapor hazırlanmalı” denilerek kararı bozdu ve dosyayı, yeniden karar vermesi için mahkemeye iade etti.

“Simgesel örnek olacak”

Kararla ilgili açıklama yapan Konsey, şöyle dedi:

“Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Mücadelemizde haklıyız ve kazanacağız. Proje alanı olan Milli Parkı dolaşan herkes doğaya verilen zararı, Milli Park’ın nasıl hunharca talan ve yıkıma uğratılıp işgal edildiğini kendi gözleriyle görecektir. Yıkım gizlenemeyecek büyüklükte. Marmaris’in yaşayacağı kirlilik ve trafik krizini, kıyıların nasıl doldurularak kıyı kenar çizgisinin bozulduğunu ve devletin itibarının nasıl yok sayıldığını görmemek için kastın olması gerekir.

“Durum böyle iken yerel mahkemenin verdiği kararın Danıştay’dan döneceğine adımız kadar emindik. Fakat adaleti kavuşmak uzadıkça talan ve işgal devam ediyor. Tarih bu belayı başımıza saranları, buna sessiz kalanları ve görevlerini layıkıyla yapmayanları unutmayacak. Sinpaş mücadelemiz, sadece para için çevreyi talan ederek halkı, doğayı, her türlü ahlaki ve kanuni değerlerimizi yok sayanlara karşı simgesel bir örnek olacaktır.”

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