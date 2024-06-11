Danıştay, Sinpaş’ın ÇED davasında kararını açıkladı
Marmaris Kent Konseyi’nin Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.’ye karşı açtığı davada Danıştay, bir kez daha yerel mahkemenin Konsey aleyhine verdiği kararı bozdu.
Marmaris Kent Konseyi’nin bugün duyurduğuna göre, Danıştay 4. Dairesi yapılan itiraz sonucu “Yüzeysel değerlendirme ile değil gerçekçi, bilimsel, kamu yararı ve çevreyi koruyan bir rapor hazırlanmalı” denilerek kararı bozdu ve dosyayı, yeniden karar vermesi için mahkemeye iade etti.
“Simgesel örnek olacak”
Kararla ilgili açıklama yapan Konsey, şöyle dedi:
“Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Mücadelemizde haklıyız ve kazanacağız. Proje alanı olan Milli Parkı dolaşan herkes doğaya verilen zararı, Milli Park’ın nasıl hunharca talan ve yıkıma uğratılıp işgal edildiğini kendi gözleriyle görecektir. Yıkım gizlenemeyecek büyüklükte. Marmaris’in yaşayacağı kirlilik ve trafik krizini, kıyıların nasıl doldurularak kıyı kenar çizgisinin bozulduğunu ve devletin itibarının nasıl yok sayıldığını görmemek için kastın olması gerekir.
“Durum böyle iken yerel mahkemenin verdiği kararın Danıştay’dan döneceğine adımız kadar emindik. Fakat adaleti kavuşmak uzadıkça talan ve işgal devam ediyor. Tarih bu belayı başımıza saranları, buna sessiz kalanları ve görevlerini layıkıyla yapmayanları unutmayacak. Sinpaş mücadelemiz, sadece para için çevreyi talan ederek halkı, doğayı, her türlü ahlaki ve kanuni değerlerimizi yok sayanlara karşı simgesel bir örnek olacaktır.”
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
“Sinpaş hiçbirimizden büyük değil”
Ne olmuştu?
Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Kızılbük Koyu'nda Emin Hattat tarafından 1988 yılında inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.
Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş GYO’ya satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü "dört mevsim yaşanacak" bir termal tesis yapmaya karar verdi.
2021'deki orman yangınlarının hemen ardından proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı. Sinpaş 4-5-6 Ağustos 2021'de henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklamıştı.
ÇED olumlu kararı ile ilgili, Marmarislilerin açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay'a taşınmıştı. (TY)