Danıştay 8’inci Dairesi, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin karara yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Oy birliğiyle alınan kararla diploma iptali kesinleşti.

İmamoğlu’nun avukatlarının diploma iptaline karşı yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 8’inci Dairesi, İstanbul Üniversitesi’nin iptal kararını hukuka uygun buldu. Böylece İmamoğlu’nun 1994 yılında aldığı lisans diplomasının iptaline ilişkin yargı süreci Danıştay aşamasında tamamlandı.

Karar UYAP’a yüklenmeden önce basına yansımıştı

İktidara yakın Sabah gazetesi, Danıştay’ın kararını henüz Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne (UYAP) yüklenmeden önce 19 Kasım’da yayımlamıştı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kararın önce gazetede yayımlanmasına tepki göstermişti. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekrem İmamoğlu diploma davasında, UYAP’a düşmeyen kararı Sabah gazetesi yayımlıyor! Bir tarafta Danıştay, diğer tarafta tetikçi gazete! Ne desek az, ne söylesek boş! Yarına kalır, yanınıza kalmaz!” demişti.

Danıştay’ın kararıyla diploma iptalinin kesinleşmesi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı açısından da engel oluşturuyor. Anayasa'nın 101’inci maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için yükseköğrenim yapmış olmak gerekiyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla Şubat 2025’te soruşturma başlattı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün önce, 18 Mart 2025’te diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etti.

İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, üniversitenin kararını hukuka uygun buldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onadı. Son olarak Danıştay 8’inci Dairesi’nin temyiz başvurusunu reddetmesiyle diploma iptali kesinleşti.

(EMK)