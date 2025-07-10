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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 16:42
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Danıştay'dan Harmandalı kararı: Çöp depolama durdurulacak

Danıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını reddederek, Harmandalı’nda çöp depolama işleminin durdurulmasına ilişkin kararı kesinleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Danıştay'dan Harmandalı kararı: Çöp depolama durdurulacak
Fotoğraf: Canva

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde, çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verdiği kararın iptali için Danıştay 4. Dairesi’ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, mahalle sakinlerini haklı bularak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin kararını onadı.

Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Anadolu Ajansı muhabirine “Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor,” dedi.

Dava süreci

Çöp depolama alanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, 15 Haziran 2023'te, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunulmuş, yetkililer de savunmalarını mahkemeye sunmuştu.

İlk derece mahkemesinde Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasına karar verilmiş, dosya bu kez istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi de kararı hukuka uygun bulmuştu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi Danıştay 4. Dairesi çöp depolama tesisi
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/haber/harmandali-nin-bitmeyen-cop-kabusu-155679
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