Danıştay'dan Harmandalı kararı: Çöp depolama durdurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde, çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verdiği kararın iptali için Danıştay 4. Dairesi’ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, mahalle sakinlerini haklı bularak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin kararını onadı.

Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Anadolu Ajansı muhabirine “Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor,” dedi.