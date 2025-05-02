Danıştay Daire Başkanı’ndan 'Kartalkaya' tepkisi: Asıl sorun yargıya güven

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi. Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, komisyonda yangın sonrası sorumluluğu birbirine atan kurumları eleştirerek, “Buna organize kötülük diyorum” ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

"Asıl sorun yargıya güven"

Cumhuriyet’in aktardığına göre, yangın sonrası devlet kurumlarının sorumluluktan kaçtığını söyleyen Gençbay, “Benim devletim bana gözyaşları içinde evladımın dosyasını okutuyor. Asıl sorun yargıya olan güvendir. Ben mesleğe başlarken yargıya olan güven yüzde 80’ler civarındaydı. Bugün yüzde 20’ler seviyesine indi” dedi.

"Bakan mısın hukukçu mu?"

Gençbay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “İkinci gün, daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden Turizm Bakanı bir televizyona çıkıyor, ‘Ben sorumlu değilim’ diyor. Bir sürü yönetmelik sayıyor. Ya sen Turizm Bakanı mısın, kamu hukukçusu musun? Bu yargıyı etkileme değil de nedir? Sen eğer sorumluysan zaten yargı senin yakana yapışır, sorumlu değilsen niye feryat ediyorsun?” diye sordu.

Kartalkaya’daki otel yangını: Bakan gelmedi, muhalefet toplantıyı terk etti

"Süreç şeffaf yürütülmedi"

Yangında yakınlarını yitirenlerden Şaban Filiz de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bilirkişi ön raporunu “korsan” olarak tanımlamasıyla ilgili “Beni çok yaraladı” dedi. Tunç, bu tanımlamayı CHP lideri Özgür Özel raporu sosyal medya hesabından paylaşınca yapmıştı.

Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri, sürecin şeffaf yürütülmemesinden ve siyasi açıklamalardan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı

Grand Kartal Otel yangını Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 sabaha karşı çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Otelin restoran bölümünde başladığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olayda 78 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. Tanıklar, yangın alarmı ve duman dedektörlerinin çalışmadığını, acil çıkış ışıklarının devreye girmediğini ifade etti. Bazı misafirler pencerelerden inmeye çalıştı; üç kişi üst katlardan atladı, yalnızca biri kurtuldu. Yangının büyümesine otelin ahşap kaplaması da etkili oldu. Soruşturma kapsamında 41 kişi gözaltına alınırken, aralarında otel sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 28 kişi tutuklandı. Bilirkişi raporları, tahliye sırasında yöneticilere ve “ayrıcalıklı misafirlere” öncelik tanındığını ortaya koydu. Otel personelinin müşterileri tahliye etmek yerine araçlarını kurtardığı görüntüler tepkilere yol açtı. Olay, turizm sektöründe yangın güvenliği ve denetim eksikliklerini yeniden gündeme taşırken, kamuoyu adil ve şeffaf bir soruşturma beklentisini sürdürüyor.

(AB)