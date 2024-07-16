Danıştay çocuk açlığı "zarar doğurmaz" dedi

Ekmek ve Gül Platformu, "Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı!" kampanyası çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve Danıştay’a tepki gösterdi.

2022 yılında başlatılan kampanyanın ardından MEB, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçirmişti. Ancak yeni eğitim döneminin başında bu uygulama sadece deprem illeriyle sınırlandırıldı ve diğer bölgelerde kaldırıldı.

Aileler, çocuklarını okula gönderdikleri gün veya hemen öncesinde ücretsiz yemek uygulamasının sona erdiğini öğrendi.

Nejla Akyıldız Göçer tarafından MEB'e karşı açılan davada, bir önceki dönemde uygulanan ücretsiz yemek hakkının geri getirilmesi talebi Danıştay 8. Daire tarafından "kaynak kısıtlı" gerekçesiyle reddedildi.

"Sağlık ve dengeli beslenme eğitim hakkının parçası"

Ekmek ve Gül, şu açıklamayı yaptı:

Nejla Akyıldız Göçer ile Milli Eğitim Bakanlığına açtığımız davada, kazanılmış, bir dönem önce uygulamaya konan okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek hakkına dönük bu kısıtlamanın durdurulması, tüm okul öncesi eğitime ücretsiz yemek verilmeye devam edilmesi talebimiz Danıştay 8. Daire tarafından reddedildi. Gerekçe ise yine aynı! “Kaynaklar kısıtlı". Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkı eğitim hakkının bir parçası. 1739 sayılı Milli Eğitim

Temel Kanunu’nda fırsat ve imkân eşitliği başlıklı 8. maddesindeki Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır (...) düzenlenmesi ile idareye bu konuda somut bir

görev yükleniyor."

"Sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri, yaşam ve parasız eğitim hakkı kapsamında okul öncesinde

başlanan ücretsiz yemek uygulamasının sanki hiç yokmuşçasına tüm okul öncesi eğitime

verileceği duyurulan ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılması hukuka aykırıdır.

Ancak, Danıştay 8. Daire, “idari işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız

zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte

gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilir. Bu koşulların birlikte

gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi

sonucuna varılmıştır” diyor."

"Yani, Danıştay, çocukların açlığının, boş beslenme çantalarıyla okula gelmesinin, derslerde

başını kaldıramamasının, gelişim yetersizliğinin "güç veya olanaksız bir zarar doğurmadığını iddia ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının kendi yasasını çiğner şekilde hareket etmesini hukuka aykırı bulmadığını ilan ediyor."

“Hukuka aykırı”

Ekmek ve Gül, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkının eğitim hakkının bir parçası olduğunu belirterek, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun fırsat ve imkan eşitliği ilkesine atıfta bulundu.

Danıştay kararına itiraz edilecek

Ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu savunan platform, Danıştay'ın ret kararını eleştirdi. Danıştay'ın, çocukların açlığının ve gelişim yetersizliğinin "güç veya olanaksız bir zarar doğurmadığını" iddia ettiğini belirten Ekmek ve Gül, MEB’in kendi yasasını çiğnediğini vurguladı.

Ekmek ve Gül, davanın takipçisi olacaklarını ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebine verdiği red kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Platform, okullarda tüm çocuklara bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilene kadar hukuki mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

(EMK)