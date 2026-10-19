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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 11:36 19 Ekim 2026 11:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 14:22 19 Ekim 2026 14:22
Okuma Okuma:  4 dakika

Danıştay: Akbelen'de 679 parselin acele kamulaştırılması hukuka uygun

İkizköylüler, “Toprağı satmak, vatanı satmaktır. Mücadeleye devam edeceğiz” diyerek tepki gösterdi, kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Danıştay: Akbelen'de 679 parselin acele kamulaştırılması hukuka uygun
Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi
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Danıştay 6. Dairesi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'ü kapsayan 679 parsel tarım arazisinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan iptal davasını esastan reddetti. Mahkeme daha önce 10 Ocak 2026'da verilen acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurmuş ve acelelik halini hukuka aykırı bulmuştu. 16 Eylül'de görülen duruşma sonrası verilen yeni kararla bu tutum değişti. Dava avukatı Arif Ali Cangı, 15 gün içinde temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. İkizköylüler kararı kabul etmediklerini belirterek bir şirketin kâr amacıyla topraklarına el konulmasına karşı çıktı. Yurttaşlar Anayasa Mahkemesi'ne ve Adalet Bakanı'na seslenerek adalet talebinde bulundu ve mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.

Muğla, Milas'a bağlı İkizköy'ü de içerisine alan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada Danıştay 6. Dairesi, acele kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davasını esastan reddetti. Duruşması 16 Eylül'de görülen davanın avukatlarından olan Arif Ali Cangı, davanın henüz bitmediğini söyledi. Cangı, 15 günlük süre içinde Danıştay İdari Dava Dairesi'ne yürütmeyi durdurma istemli temyiz başvurusunda bulunacaklarını duyurdu:

Yürütmeyi durdurma kararıyla acele kamulaştırılan yerlere çökülmesini önleyen Danıştay 6. Dairesi yanıldı, şaştı; davalarımızı esastan reddetti.

Birazcık hukuk kalmışsa, karar vericilerde birazcık adalet duygusu, birazcık vicdan kalmışsa, bu karar bozulur, hukuksuz acele kamulaştırmalar iptal edilir. Bu süreçte bizlere düşen, umutsuzluğa düşmeden haklı olduğumuzu haykırmaya devam etmek. Haklıyız, mutlaka kazanacağız.

Danıştay’dan Akbelen’de acele kamulaştırmaya yürütmeyi durdurma
Danıştay’dan Akbelen’de acele kamulaştırmaya yürütmeyi durdurma
7 Mayıs 2026
10 Ocak 2026’da verilen acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada mahkemeden yurttaşların lehine karar çıkmış, 679 parsel tarım arazisini kapsayan kararın yürütmesi durdurulmuştu.
İkizköy'den 16 Eylül'deki duruşmaya çağrı: Kamu biziz, Akbelen bizim!
İkizköy'den 16 Eylül'deki duruşmaya çağrı: Kamu biziz, Akbelen bizim!
4 Eylül 2026

"Toprak aynı toprak, şirket aynı şirket, değişen ne?"

Kararı "Şaşkın ve öfkeliyiz" diyerek eleştiren İkizköylüler, daha önce "acelelik halinin hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle verilen yürütmeyi durdurma kararına işaret etti:

16 Eylül’de Ankara’da görülen duruşmamızda adeta bir tiyatro izlemiştik. Ankara’dan döner dönmez, duruşmanın formalite olduğu, bu işin çoktan bitirildiği söylentileri Milas’ta, köylerimizde bile yayılmıştı. Gelen kararla, bizim hâlâ adalet beklediğimiz toprakların çoktan gözden çıkarıldığını gördük. Dün acelelik halini hukuka aykırı bulanlar, bugün ne değişti de bu kararı verdi? Bizim toprağımız aynı toprak. Şirket aynı şirket. Değişen ne?

Kendilerine açıklanan tutarlı, somut ve gerçek bir gerekçe olmadığını söyleyen yurttaşlar, "Şirket daha fazla kâr etmek için tarlamıza, zeytinliğimize, köyümüze çökmek istiyor. Acele olan ne? Bizim evimizden, toprağımızdan sökülüp atılmamız mı? Şirketin daha çok kazanması mı?" diye sordu:

Başka yollar bulunabilir. Ama en kolayı köylünün toprağına çökmek, öyle mi? Şirket daha çok kâr edecek, biz toprağımızdan olacağız; bunun adına da kamu yararı, hukuk denilecek! Bizim yaşamımızın, emeğimizin, geleceğimizin yok sayıldığı yerde kimin yararı var? Biz de bu memleketin yurttaşı değil miyiz?

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Kararı temyize taşıyacaklarını duyuran İkizköylüler, "Bu talanın başlangıcı olan 7554 sayılı kanunun iptal dosyasına hâlâ bakmıyorsunuz. Bizim toprağımız gidiyor, evimiz, geçimimiz, geleceğimiz tehlikede. Daha neyi bekliyorsunuz? Dosyayı önünüze alın, karar verin" diyerek Anayasa Mahkemesi’ne de seslendi.

İkizköylüler ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi:

"Sayın Bakan, bizim tarlamıza, zeytinliğimize göz dikildi. Bir şirket için devlet köylüsünü ezmesin. Bizim hakkımızı koruyun. Köylünün toprağını şirketin kârına kurban etmeyin. Adalet istiyoruz! Kimse bizden yasal kılıfa sokulmuş bu gaspı kabullenmemizi beklemesin. Toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yanlıştan dönülmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

(CA)

Haber Yeri
İstanbul
ikizköy Akbelen acele kamulaştırma
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