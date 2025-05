Danişîna doza Mûsa O. dest pê kir

Mûsa O., Çawişê Pispor tecawizî Îpek Er (18) a ku li gundê Hemdûna Qûbînê ya Êlihê dimîne kiribû û bûbû sedema mirina wê.

Danişîna li 1emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Êlihê dest pê kir. Mûsa O. bi tohmeta ku “Kesek arasteyî xwekuştinê kiriye û bûye sedema xwekuştinê” tê darizandin.

Dadgehê daxwaza girtina çawişê pispor Mûsa Orhan dîsa qebûl nekiriye

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê diyar bûye ku O. dê bi rêya Sîstema Deng û Dîmenî(SEGBÎS) tev li danişînê bibe.

Malbata Îpek Erê û gelek rêxistinên jinan û parêzer danişînê dişopînin.

Danişînê bi tespîtkirina nasnameyan dest pê kir. Piştre jî bavê Îpek Erê, Fûat Er axivî û got:

“Mûsa O. niha li derve destên xwe dihejîne û bi serbestî digere. Baweriya min a bi edaletê nemaye. Pêvajoya darizandinê dirêj ajot û Mûsa O. bi keyfxweşî li derve digere. Ev yek nîşan dide ku edalet pêk nehatiye. Ji roja wefata keça xwe heta niha piştgiriya psîkolojîk digirim. Derbarê 2 çawişên pispor ên hevkarî bi Mûsa O. re kirin, tu tiştek nehate kirin. Ew hêj li ser peywira xwe ne. Tenê cihê peywira wan hate guherandin. Her kî ji mirina keça min berpirsyar bin, ez ji wan gilîdar im. Li Tirkiyeyê edalet pêk nehatiye. Serokkomar, wezîr ji vê berpirsyar in. Du roj beriya întîharê, keça min ji min re got; ‘Du hevalên wî gef li min xwarin, ev kes çekdar in, peywirdarên cemaweriyê ne, ez xistim xefikê, malên wan dizanim ez ê nîşanî te bidim, ez ditirsim tiştekî bi we bikin, lewma min heta niha dengê xwe dernexist, Mûsa O. bi wêneyên di destê xwe de gef li min xwar.’ Mûsa O. ji keça min re got; ‘Li pişt min dewlet heye, tu kes nikare xwe têkilî min bike.’ Ji min re jî got; ‘Hûn bêxwedî ne û nikarin tu tiştekî bikin.’ Bi rastî jî ji roja ewil heta niha dewlet li pişta wî ye.”

Parêzerên Îpek Erê: Mûsa O. ji hêza dewletê sûd wergirtiye

Dayika Îpek Erê, Hîkmet Erê jî ji ber ku Mûsa O. bi awayekî serbest tê darizandin bertek nîşan da. Hîkmet Erê got:

“Keça min 2 roj beriya mirina xwe bi min re axivî. Ji min re got; ‘Mûsa Orhan hebên tiryakê dan min, bi çekê gef xwar, wêneyên min ên tazî kişand, bi van wêneyan gef li min xwar.’ Gef li kurê min Hakan jî xwariye. Beriya mirina keça min jî piştre jî bi baweriya ji peywirdariya cemaweriyê gef li me xwar. Dema Mûsa Orhan tehliye bûy, keça min pora xwe bi temamî birî. Got ku jiyana wê tarî bûye. 10 deqeyan beriya mirina xwe ji bo birayê xwe yê şivan şorbe amade kir, got ku dê tevî birayê xwe bixwe. Dema em ji bo dotina pez diçûn, dengê çekan hat. Gotina wê ya dawî ev bû; ‘Dayê, pora min vemale.’ Ez ji bo keça xwe edaletê dixwazim, edaletê. Min soz da keça xwe ku dê heta dawiyê dev ji vê dozê bernedim. Bila tavilê bê girtin.”

Malbata Îpek Erê giliyê parêzerên Mûsa O.yî kiriye

Danişîna dozê bi parastinên parêzeran didome.

Çi bûbû? Li navçeya Qubînê ya Êlihê, Î. E.ya 18 salî ya di 16ê Tîrmeha 2020an de hewl dabû xwe bikuje. Î. E. yê paşê aşkere kiribû ku Mûsa O. çawişê pispor tecawiz li wê kiriye. Î. E. ya ku li nexweşxaneyê dihate dermankirin, îro can daye. Î. E. piştî ku xwestibû xwe bikuje û ew li nexweşxaneyê dihate dermankirin, malbata wê nameya wê dîtibû. Î. E. yê di nameya xwe de gotibû ku çawişê pispor Mûsa O.yî tecawiz lê kiriye. Malbata Î. E. yê giliyê çawişê pispor kiribû û Mûsa O. heman rojê hatibû desteserkirin. Çawişê pispor di îfadeya xwe de ew tohmet qebûl nekiribûn. Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Rapora Tipa Edlî aşkere kiribû ku Mûsa O. yî tecawizî Î. E. yê kiriye. Di encama vê rewşê de Mûsa O. yî îdia kiribû ku dema ew û Î. E. li Sêrtê hatine ba hev ew serxweş bûye. Biryara “nepenîtiyê” ji bo dosyaya lêpirsînê hatibû dayîn. Çawişê pispor bi tohmeta ku “istismara zayendî ya xurt” kiriye şandibûn ber destê heyeda Dadweriya Silh û Cezayan a Nobedar a Sêrtê lê li vir bi şertê kontrola edlî serbest bûbû. Malbata Î. E. yê ji bo alîkariya hiqûqî serî li Komeleya Mafên Mirovan a Êlihê dabûn.